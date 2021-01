Negar vacuna anticovid a indocumentados, va en contra de derechos humanos

En el tuit publicado, Velasco acompañó su declaración en respuesta al republicano de una imagen en donde se puede leer un extracto del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que versa sobre el derecho a un nivel de vida adecuado.

«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios», se detalla en dicho artículo.

Luego del planteamiento del director general para América del Norte de la SRE y del propio canciller, hasta el momento, el gobernador Ricketts no ha respondido los señalamientos desde México.

El lunes el gobernador sostuvo: «usted debe ser un residente legal del país para poder trabajar en esas plantas, así que no espero que los inmigrantes ilegales sean parte de la vacuna con ese programa” cuando se le preguntó al respecto en una conferencia de prensa.

Las plantas empacadoras de carne en Nebraska se consideran puntos de alto contagio ya que los trabajadores no pueden respetar en todo momento la sana distancia al realizar sus labores, además de que deben permanecer largas jornadas en espaci

Se espera que los trabajadores de las empacadoras reciban la vacuna contra el Covid-19 en una segunda ronda de vacunación en enero luego de que lo hagan médicos, socorristas, trabajadores del servicio público y profesores, se ha informado.

Las declaraciones del republicano han causado polémica en redes sociales, donde la gente lo ha catalogado de racista, paralelamente, algunos políticos del partido demócrata también se han pronunciado en contra de su discurso respecto de no vacunar a inmigrantes irregulares.

Es el caso de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez que sostuvo en redes sociales «imagina ser tan racista para que haces todo lo posible para que las personas que preparan tu comida no sean elegibles para recibir la vacuna».

Los reducidos y sin una ventilación idónea para evitar contagiarse.

Imagine being so racist that you go out of your way to ensure that the people who prepare *your* food are unvaccinated. https://t.co/QtWoJ6XG72

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 5, 2021