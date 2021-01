Obras del agua terminarán en dos semanas: Pilar G.

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las obras de renovación de tubería de la red de agua potable en la zona centro de esta Capital serán concluidas en un plazo de 15 días, aseguró la alcaldesa Pilar Gómez Leal.

Señaló que en dicho plazo las calles de nueva cuenta ya estarán abiertas en su totalidad para restablecer la circulación vehicular en el primer cuadro de esta Ciudad.

“Las obras terminarían en dos semanas, ya es lo último, yo lo que quiero ver es que esté limpio, es lo que me importa que ya esté todo terminado”.

Sin embargo, Gómez Leal advirtió que los trabajos deberán ser supervisados por las áreas correspondientes.

«Obviamente que esté verificado por las direcciones que tienen que verificarlo; Comapa y Obras Públicas, pero a mí me interesa que ya esté limpio para que los ciudadanos vean que sus calles están como antes”, enfatizó.

Entrevistada mientras acudía a saludar a los contribuyentes que hacían el pago del impuesto predial, la alcaldesa de Victoria descartó más obras de rehabilitación de la red hidráulica, al menos dijo, durante el presente año.

«Este año no y el plan de Obras Públicas todavía no me lo presentan, tenemos la primera junta este viernes para presentar proyectos”.