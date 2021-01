‘Sin novedad’ en nuevo acuerdo gubernamental

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin cambios con relación al acuerdo expedido el 15 de diciembre del 2020, se emitió el día de hoy un nuevo acuerdo gubernamental en el cual se amplía el estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COv2 covid-19.

El único cambio visible en la publicación realizada esta tarde en la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado se reforma el Artículo Segundo Transitorio del acuerdo expedido el 15 de diciembre del 2020 publicado en esa misma fecha en el POE edición vespertina número 150.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo segundo transitorio del diverso acuerdo expedido el 15 de diciembre de 2020 el cual fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado en su edición vespertina número 150 mediante el cual se determinan los municipios que se encuentran en la Fase II y los municipios que se encuentran en la Fase III, además de establecerse los lineamientos de seguridad sanitaria y de salud para la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales para contener la pandemia provocada por el virus SARS-COv2 covid-19 en el estado y queda como sigue:

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. El presente acuerdo tendrá una vigencia hasta el 15 de enero del año 2021 sin perjuicio que pueda ser adicionado o modificado tomando en consideración las circunstancias que prevalezcan en el avance, propagación o evolución del virus SARS-COv2 covid-19.

De esta forma, entre otros renglones, continuará la venta de cerveza con los horarios establecidos para su comercialización de lunes a viernes hasta las 20:00 horas y los sábados hasta las 3:00 de la tarde.

De acuerdo con la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado fechada hoy miércoles seis de enero únicamente estará prohibida la venta de alcohol el domingo en todos los establecimientos (tiendas de autoservicio, depósitos, abarrotes, conveniencia y especiales).

Para restaurantes, con prohibición de servicio de buffete y música en vivo, se mantiene vigente la restricción en venta de alcohol con alimentos de lunes a viernes hasta las 23:00 horas; y viernes sábado y domingo hasta las 8:00 de la noche.

Se permite la venta de alimentos hasta las 22:30 horas como última llamada y el cierre aplica a las 23:00 horas.

En tianguis, puestos fijos y semifijos se prohíbe la venta a personas que no porten cubrebocas, no se apliquen gel antibacterial y/o no guarden la sana distancia, y estarán abiertos de lunes a domingo hasta las 16:00 horas y cada puesto deberá tener la distancia no menor a cinco metros.

Las iglesias tienen permitido oficiar misas o cultos sólo tres días a la semana a un 25 por ciento de su capacidad y deberán comprobar la realización de desinfección semanal.

Los gimnasios podrán abrir a un 25 por ciento de su capacidad y deberán comprobar la realización de desinfección semanal así como establecer medidas de protección específicas a favor de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.

Entre ellos esta Ciudad Capital, los municipios que permanecen en fase 2 son Altamira, Ciudad Madero, El Mante, González, Güémez, Hidalgo, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Ocampo, Padilla, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Xicoténcatl.

Los municipios de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula y Villagrán se encuentran en la fase 3.

De acuerdo con el acuerdo establecido por el Comité Estatal de Seguridad en Salud y publicado en la versión vespertina del Periódico Oficial del Estado este miércoles, continúa vigente la medida del doble no circula en las ciudades de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico Valle Hermoso y Victoria.

Para todos los municipios de la entidad continúa vigente la obligatoriedad del uso de cubrebocas, además del cumplimiento de otras medidas de prevención.