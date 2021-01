Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray dan positivo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray revelaron que dieron positivo a la prueba de covid-19, por lo que actualmente se encuentran aislados para no exponer a nadie.

La polémica pareja dio a conocer la noticia vía instagram que se han estado realizando pruebas constantes para no poner en peligro la salud de sus personas cercanas.

«Regresamos de viaje porque tenemos familia que está hospitalizada por un problema gastrointestinal. Hemos estado haciéndonos pruebas de Covid cada tres días para checar que estemos sanos y no poner en riesgo a nadie. Fuimos a una prueba el martes pasado, regresando del viaje y salimos negativo. Nos hicimos otra el domingo y en la segunda prueba todos negativos, excepto Eduardo: positivo», contó la conductora.

De acuerdo con los resultados que les llegaron ayer, Videgaray en teoría ya no tiene covid, pero Rivera Torres sí.

«Estamos confundidos, estresados y decepcionados, no sabemos qué onda, ya no sabemos qué creer y en qué confiar. No tenemos ningún síntoma, nos sentimos perfectamente bien. Vamos a estar aislados de aquí al viernes y nos haremos una prueba en el Hospital Ángeles», aseguraron.

La presentadora de origen estadounidense se mostró molesta por los resultados del Laboratorio Médico Polanco, donde se realizaron las pruebas; aseguró que esos lugares no están del todo capacitados para hacer esos estudios.

«Vamos a empezar a ir directo a hospitales, a lugares más serios para poder hacer estas pruebas, ya nos dimos cuenta que los laboratorios están rebasados de sus capacidades y creo que están cometiendo muchos errores, lo cual pone a muchas personas en riesgo. (Por lo pronto) no sabemos si tenemos o no tenemos, para que no estén espantados por nuestras vidas», afirmó.

Con información de: mty.telediario.mx