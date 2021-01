Twitter bloquea la cuenta de Donald Trump

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La red social de Twitter informó que eliminó tres tuits del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derivado de los disturbios en el Capitolio.

Además, la cuenta del mandatario fue bloqueada por 12 horas, debido a la violación repetida del reglamento de la red social.

“Como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, DC, hemos requerido la eliminación de tres tuits de la cuenta @realDonaldTrump que se publicaron hoy por infracciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica”, precisó.

Horas antes, Twitter había informado que limitaría el alcance de los tuits con mensajes que avivaran los disturbios provocados esta tarde en el Capitolio de Estados Unidos por seguidores de Donald Trump.

“Con respecto a la situación actual en Washington, DC, estamos trabajando de manera proactiva para proteger la salud de la conversación pública que ocurre en el servicio y tomaremos medidas sobre cualquier contenido que viole las reglas de Twitter”, detalló en un comunicado.

Twitter precisó que tomará medidas contra amenazas y llamados a la violencia que han estado “restringiendo significativamente el compromiso con su Política de Integridad Cívica”, debido al riesgo de violencia.

Twitter indicó que estos tuits no podrían ser respondidos, retuiteados o que se les dé ‘me gusta’.

El todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus seguidores han difundido por Twitter afirmaciones infundadas de fraude electoral.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021