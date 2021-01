Vocalista de Intocable desmiente influencias para vacunarse contra la covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantante de Intocable Ricardo Muñoz le llovieron las críticas luego de que aseguró que “por palancas” había recibido la vacuna contra la covid-19.

Usuarios de internet lo tacharon de inconsciente y de haberle quitado la dosis de vacuna a personal médico de primera línea que atiende a pacientes afectados por la pandemia.

Ante ello, Muñoz decidió responder a las críticas a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. El intérprete señaló que recibió la vacuna en Estados Unidos, lugar donde radica y no le quitó una dosis a las personas vulnerables, sino que se trató de unas vacunas sobrantes.

“Una, fue en Estados Unidos, no fue en México, otra, se supone que todos los doctores y de primera línea fueron los vacunados. Fue lo que sobró, la vacuna fue lo que sobró. No fueron por palancas. Ahí sí me equivoqué. La vacuna no me costó absolutamente nada”, señaló el artista.

El cantante señaló que los tuits que publicó los hizo en tono de broma, como si le respondiera a un amigo.

Agregó que recibió la vacuna sobrante debido a que le notificaron en una publicación de Facebook que había remanentes del biológico que debían ser utilizados, en caso contrario son desechados. Explicó que fue “suerte” que recibiera la inmunización.