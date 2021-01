Casa Blanca se desmarca de asalto al Capitolio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó este jueves que “aquellos que asediaron violentamente” el Capitolio de Estados Unidos son lo “opuesto” a todo lo que “defiende” la Administración de Donald Trump.

Aquellos que asediaron violentamente nuestro Capitolio son lo opuesto a todo lo que esta Administración defiende”, dijo McEnany en rueda de prensa.

“La violencia que vimos ayer en el Capitolio de nuestra nación fue terrible, reprobable y contraria a la manera estadounidense. La condenamos, el presidente y esta Administración, en los términos más enérgicos posibles”, indicó.

McEnany insistió en que los actos de ayer “son inaceptables y aquellos que infringieron la ley deberían ser juzgados con el máximo peso de la ley”.

“Lo que vimos ayer fue un grupo de alborotadores violentos socavando los derechos de la I Enmienda de la Constitución (que garantiza la libertad de reunión) de los miles que vinieron pacíficamente a alzar sus voces en la capital de la nación”, indicó.

Subrayó que las personas en el Capitolio “están trabajando para garantizar una transición ordenada del poder”.

Tras esos actos violentos, la portavoz de la Casa Blanca hizo un llamamiento a la unión de los estadounidenses: “ahora es el momento para que Estados Unidos se una para rechazar juntos la violencia que hemos visto”.

“Somos un pueblo estadounidense, ante Dios “, sentenció.

White House calls for those involved in Wednesday's attack on the Capitol to be prosecuted to the fullest extent of the law. @PressSec says the mob "violently besieged the Capitol" and claims that's not what the Trump admin. is all about. Then she scurried away; no Qs taken

— West Wing Reports (@WestWingReport) January 7, 2021