Joaquín Muñoz asegura que Juan Gabriel ‘reaparecerá este 2021’

Desde que murió Juan Gabriel mucho se ha especulado, sobre todo, que aún sigue vivo, algo que ha dicho en constantes ocasiones su ex mánager Joaquín Muñoz.

En una entrevista, el hombre aseguró que «El Divo de Juárez» está celebrando su cumpleaños y que incluso cuida su salud ahora con la pandemia derivada del Covid-19.

«Está viendo el programa. Yo a Juan Gabriel no lo veo desde el año pasado, quería pasar mi cumpleaños con él, pero me dijo que no fuera», reveló.

Joaquín Muñoz contó que anoche le mandó un mariachi al lugar donde vive Juan Gabriel para que le cantaran «Las Mañanitas».

«Anoche por orden mía se llevó mariachi para que le tocaran las mañanitas, un arreglo de rosas de color amarillo porque le gustan y hoy le mandé dinero porque encargó un perfume y unos lentes que quería como regalo», agregó.

Asimismo, reveló que el cantante está planeando reaparecer ante el público este año.

«Se cuida y no quiere que nadie entre a donde está él. Esperemos que este 2021 ya aparezca públicamente, no hay fecha», recalcó.

«Yo lo veo, soy la persona que está al lado de él y soy el hombre de confianza de Juan Gabriel. Soy el que lo sostengo. Le he dado más de dos millones de pesos para que pague renta, para que pague su comida».

