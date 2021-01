Citricultores están rematando la cosecha de naranja

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los citricultores de Tamaulipas están rematando la cosecha de naranja Valencia, debido a la afectación que sufrieron las huertas a causa de las heladas ocurridas el 24 y 25 de diciembre pasado.

Oscar Garza, presidente de la Unión Regional de Citricultores, explicó que la tonelada del cítrico se está vendiendo a un promedio de 1,200 pesos cuando el costo normal es de 2,500.

“Hay una situación de alarma en el sector. Lamentablemente hubo muchos árboles afectados por las heladas en los municipios de Padilla, Hidalgo, Guémez y Villa de Casas, y eso provoca que la fruta se caiga. Antes de que eso suceda, los productores están optando por vender a las jugeras” mencionó.

Y añadió: “en estos momentos dos de las jugeras están trabajando al tope porque hay mucha fruta en espera”.

Detalló que tradicionalmente los citricultores tamaulipecos esperaban hasta abril y mayo para levantar la cosecha de naranja Valencia, para permitir que primero saliera al mercado la naranja de Veracruz.

“Sin embargo, ante la situación que ocurrió no hay más remedio que sacar cuanto antes el cítrico antes de que se caiga del árbol” indicó.

No pudo precisar la cantidad de hectáreas y toneladas de naranja y limón italiano siniestrados por las heladas, porque el Comité Estatal de Sanidad Vegetal no ha concluido con la evaluación, pero estimó que se afectó al menos un 30 por ciento de la superficie citrícola de la zona centro.

“Fue una helada irregular porque hubo huertas donde solo se siniestró una tercera parte de los árboles y con el vecino el daño fue completo. Por eso no podemos tener un estimado” indicó.

Garza dijo que el 2020 fue en general uno de los peores años para la citricultura, porque además de las heladas también la golpeo la sequía y la plaga de la negrilla.

A la par de ello, los precios de los insumos se “dispararon”, encareciendo los costos de producción porque tienen como referencia el dólar.

“Para complicar más las cosas no hay apoyos del Gobierno. Nos quitaron