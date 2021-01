Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Donald Trump, el todavía presidente de Estados Unidos, anunció este viernes que no asistirá a la toma de protesta de Joe Biden el 20 de enero.

Trump, envió un mensaje a través de Twitter donde señaló que para aquellos que se lo están preguntando, no asistirá a la inauguración el 20 de enero.

El mandatario se convertirá en el cuarto presidente saliente en la historia de Estados Unidos en no asistir a la toma de posesión de su sucesor. Y será la primera vez en siglo y medio que ocurra esto.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021