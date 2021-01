Tiembla en Ciudad Madero

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mariela Macay/ El Sol de Tampico

CIUDAD MADERO, Tam.- Un sismo de 4.3 grados en la escala de Richter se registró en las cercanías del municipio de Ciudad Madero, según reportes del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El reporte fue emitido la mañana de este viernes en las redes sociales del organismo que vigila la incidencia sísmica en el país.

Se establece que el temblor se registró a 293 kilómetros al Noreste de Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas con registro de ocurrencia a las 21:36 horas del jueves 7 de enero.

La Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas se mantiene en alerta por el reporte de un sismo al noreste de Ciudad Madero, emitido por el Sismológico Nacional de México, no obstante, no se han emitido reportes de daños.

“Sí estamos monitoreando si hay algún reporte, estamos esperando que alguna autoridad ayuntamiento, Protección Civil, Bomberos o Policías emitan un reporte de algún problema”, declaró a El Sol de Tampico, Pedro Granados, titular de esta dependencia estatal.

Informó que no se cuenta con una alerta de tsunami o una situación de riesgo.

“Nada más lo que salió en el sismológico per nadie reporta haberlo sentido o alguna afectación nada, no se sintió, es de 4.3 (grados) no es muy grande y fue adentro del agua”, detalló.