Año Nuevo en familia pobre (I)

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Eduardo Narváez López

–Tenga ma’, ayer, por ser penúltimo día del año, vendí el doble de lo normal, le hubiera traído más de no ser que el líder de los tianguistas y ambulantes nos pidió cinco cuotas diarias extras desde el día 22, y para rematar, ayer día 30 exigió diez, igual extra será para hoy. Dice que es nuestra coperacha para su aguinaldo y Año Nuevo, que bien se lo merece por representarnos tan dignamente todo el año. Que de ahí tiene que darles, a su vez, sus mochadas anuales a las autoridades del Municipio y a los inspectores –contaba a su madre, Jorge, de 18 años, el hijo mayor de la familia.

–Está bien hijo, a ver si con lo que traen tus hermanos completamos para una buena cena; si no se levantan a las ocho, tendré que despertarlos. Necesito hacer mis cuentas, primero separar la compra del material en la planta de cuero sintético de poliuretano para hacer las carteritas, antes que nada está nuestro negocio. Ya no nos fían desde aquella vez que tu papá se gastó en su tomadera de una semana el dinero para las compras de un mes. Comenzaron a fiarme con la condición de pagar al término de un mes. Me suspendieron el crédito cuando tu papá nuevamente se gastó el dinero reunido. Una más que nos haga y tendré que ir a diario por el cuero con la pérdida de tiempo en ir, y lo que tardan en despacharme, decía desilusionada Mariana a su hijo, de la situación en que se encontraba el negocio de las carteritas.

-¡Ay má! Pensé que iba cada semana, porque se acababa el sintético pronto, ya ve que de un tiempo acá he incrementado las ventas y surto a otros vendedores. ¿Qué no se da cuenta mi papá que con su vicio nos va a hundir y acabaremos otra vez muy pobres?

-No hables así de tu padre, él es bueno, los quiere mucho; lleva una dura lucha para quitarse la bebida. Los malvados de la delegación federal lo incitaron a la tomada, con eso de que los burócratas tienen muchos días libres, y de pilón suspenden labores para que se mejoren sus prestaciones. Ya ves que enseguida lo consiguen los líderes a cambio de que controlen a las masas de empleados, y si no cumplen con eso, el gobierno los saca de la jugada. Como si no tuvieran ya muchas prestaciones, Echeverría decretó la semana inglesa.

-Tu papá era el jefe de cerca de veinte empleados; estos lo barbeaban pagándole las copas. Con el tiempo y para corresponder a tantos elogios por su inteligencia y su liderazgo natural, él comenzó a invitarlos; para ello se autorizó vales en exceso. Cuando pasó un inspector enviado de la capital descubrió esas anomalías, levantó un acta, informó a las oficinas centrales de México. De allá vino el cese. Firmó documentos para pagar a plazos. Se quitó de la tomada, ahora que no tenía dinero lo abandonaron sus amigos.

Elpidio se despertó de una siesta de cuatro horas. Se hizo el que aún estaba dormido desde el inicio de la plática de Mariana con su hijo. Reconstruyó las escenas en “La Valenciana” una de sus cantinas preferidas:

-“Cierra las puertas Emeterio. Yo te pago las ventas que pudieras obtener por el resto de la noche; pidan lo que quieran gorrones, yo pago, y ustedes músicos rasca tripas, cántenme “La que se fue”, dedicada a los que están desalojando la cantina.

“Fíjate compadre -dijo a su amigo Melquíades- que tengo tres días con el chupe, mismos que no veo a la familia. ¡A propósito!, músicos panzones, rasca tripas, aviéntense la canción que dice “Tres días sin verte mujer”.

-Ahora que llegue a la casa me va a tocar suelo. A ver mariachis de pacotilla, ahora échense “De piedra ha de ser la cama”.

Mariana continuó con su relato: Te cuento todo esto porque ustedes no saben la historia de tu padre. Él nos ha tenido en otros tiempos con comodidades, no descarto que nos las vuelva a dar. “Bien ma’, sígueme contando de papá.”

“Pronto se recuperó, acabó de pagar porque entró a trabajar como jefe de departamento administrativo de una gran compañía fabricante y distribuidora de fritangas. Se repitió la historia lo invitaban a tomar las copas. Obtuvo un préstamo por una cantidad fuerte por parte del banco, quien le prestó al ver que su sueldo garantizaba los pagos mensuales; tenía intenciones de comprar un terreno y comenzar a construir nuestra casa; mientras tanto, distrajo una parte para dar el enganche de un auto nuevo. También la agencia aprobó el crédito, dadas las constancias de sueldo y pago puntual de diversos empréstitos. Los aduladores otra vez ganaron la partida, y él feliz, se creía el gran jefe que todo lo sabía. Una noche que conducía en estado de embriaguez con sus amigos del trabajo, chocó contra un camión. No había asegurado el automóvil que tuvo pérdida total, por lo que debió pagar daños a terceros. Sus compañeros fueron hospitalizados en una clínica del Seguro Social y él en una particular. A los dos meses ya habían sido dados de alta sus compañeros en las clínicas del Seguro, en tanto que él aún convalecía; tuvo que ingresar a esos servicios, pues su cuenta de la clínica tenía que saldarse al término de cada día. Lo que quedaba del préstamo para la casa pronto se agotó.

Continuará…