Árbitro española es ingeniera aeroespacial

Alicia Espinosa Ríos, es una joven española de 23 años quien además de ser árbitro, presume ser Ingeniera Aeroespacial.

Sus dos pasiones han sorprendido al mundo, ya que además de contar con muchos conocimientos y experiencia, es una de las silbantes más jóvenes en la Primera Iberdrola (primera división femenina de España).

Espinosa es considerada como una de las promesas del arbitraje español. Cuando era una niña, jugaba en las calles con su padre y conforme creció, incursionó en el futbol sala para después pasar al futbol mientras estudiaba el bachillerato.

Durante esa etapa, comenzó a sentir una fuerte atracción por el arbitraje y no sólo por ser jugadora. Poco a poco compaginó sus horarios y en el segundo año de la Universidad en 2016, se tituló como silbante.

En octubre de 2020, debutó en el torneo femenil más importante de España. Semanas antes, el ex árbitro Undiano Mallenco, la llamó para informarle que el Comité de Árbitros la había elegido para ascender a la Primera Iberdrola.

“No me lo podía creer. Fue una felicidad absoluta, como cumplir un sueño (..) el Comité madrileño me había preseleccionado como la candidata a subir hacía muchos meses y no quería fallar “, explicó Espinosa Ríos.

Después de su primer partido, las cosas no han sido del todo fáciles. A la par de la temporada, la árbitro estudia un Máster en Aeronáutica, así que hay semanas en las que viaja rápidamente para regresar a casa y a clases.

Alicia Espinosa está consciente de la exigencia que existe en el balompié español, sobre todo al buscar una completa profesionalización de la Liga Femenil. Por ello, su siguiente meta es mantener el puesto que ya consiguió, pero a largo plazo buscará el gafete FIFA.

“Detrás de cada partido hay muchas horas de preparación que no se ven. Nos fijamos en todo, es muy importante para colocarnos mejor sobre el campo y ver dónde tenemos que poner el foco. Me encantaría llegar a ser árbitra FIFA. Pero de momento, me conformo con seguir disfrutando partido a partido y no descender“, agregó la silbante.

