Personas en situación de calle renuentes a acudir a refugios

Juan Hernández/ El Sol de Tampico.-



CIUDAD MADERO, Tam.- Personas en situación de calle son renuentes a trasladarse a los albergues, señala la Unidad de Protección Civil de Ciudad Madero.

Rommel Martínez Flores, titular de esta dependencia, indicó que constantemente la ciudadanía realiza los reportes a esta dependencia indicando la presencia de personas vulnerables a las variaciones en las condiciones climatológicas.

«Muchas veces la ciudadanía hace el reporte de las personas en situaciones de calle, los elementos van a atender estas situaciones, cuando se niegan no podemos agarrarlos, no podemos tocarlos, no podemos obligarlos», indicó.

Mencionó que durante el ingreso de este frente frío se tuvo el reporte de tres personas que se encontraban bajo las inclemencias del clima, por lo que se procedió a atender el llamado.

«Acudieron elementos de Bomberos para invitarlos a que se trasladarán a las oficinas de Protección Civil y Bomberos que tenemos habilitado como albergue, pero una de ellas no quiso acceder, inmediatamente se paró y se fue del lugar, y dos de ellas muy renuentes pedimos apoyo al DIF con una ambulancia para su atención además de invitarlos a que se trasladaran al refugio temporal e invitarlos a que pasarán aquí esa tempestad y no quisieron», expresó.