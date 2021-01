Sergio Sepúlveda da positivo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Parecía que Sergio Sepúlveda lo había librado, pero finalmente resultó ser uno más de los conductores del programa Venga la alegría en contagiarse de covid-19.

Esta mañana el integrante del matutino de TV Azteca realizó un enlace en vivo con sus compañeros para hablar de su estado de salud.

“Hice las cosas bien, ya estoy con atención médica y el oxímetro es mi nuevo mejor amigo, no hay que permitir que los pulmones se inflamen y también me estoy tomando la temperatura. Ayer me hice una placa y mis pulmones están bastante bien, hasta el momento. Estoy más enojado que otra cosa”, comentó.

Y es que Sepúlveda, famoso también por el programa Difícil de creer, no tiene idea de en dónde pudo haberse contagiado, pues solo salía de su casa para dirigirse al trabajo.

“A las 7:30 vinieron a mi hogar a hacerme la prueba y en la noche resultó ser positiva… la situación de poder trabajar en la producción del programa a lo largo de la tarde, porque acabando tengo horario de oficina, a final de cuentas me impulsa a cuidarme más… ¿dónde lo agarré?, no sé”, detalló.

Venga la alegría es uno de los programas de la televisión mexicana que más ha padecido los estragos de la pandemia de COVID-19.

Varios de sus integrantes han realizando una cuarentena por haber contraído la enfermedad causada por el virus SarS-CoV-2, con distintas consecuencias para cada uno de ellos.

Con información de: milenio.com