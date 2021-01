Actriz Gabriela Goldsmith se registra para diputada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La famosa actriz Gabriela Goldsmith, se registró para buscar una diputación federal por el partido Morena, así lo dio a conocer en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales publicó: “Quiero compartirles que hoy he tomado una gran decisión en mi vida, como muchos de ustedes sabrán desde hace dos años estoy integrada en la administración del Ayuntamiento de Naucalpan, gracias a mis amigos de Morena quienes han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata, aspirante a la candidatura”.

Con información de: posta.com

