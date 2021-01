Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

Resulta aberrante e inmoral aprovecharse de la necesidad y del hambre para ganar adeptos o votos en una elección.

Condicionar abierta o subliminalmente los apoyos a las personas más necesitadas es inaceptable, imperdonable, diría yo.

Por eso, lo deseable en este proceso electoral es que no tengamos campañas inmorales, que los candidatos y los partidos nos convenzan con sus propuestas y no con presiones o amenazas.

Y sin embargo, todo apunta a que el voto en Tamaulipas seguirá siendo clientelar, es decir, voto a cambio de despensa, beca, pensión o dinero en efectivo.

Lamentablemente estas prácticas son las que nos han mantenido en el atraso, por eso la corrupción sigue imperando y por esa razón también llegan muchos malhechores a los cargos de elección popular.

Veremos si los candidatos independientes muestran un poco más de dignidad y se atreven a denunciar estas prácticas, o si solo serán comparsas de los candidatos de los partidos gobernantes…

MORENA Y ¿SUS ARREGLOS?

Algo raro pasa al interior de Morena, pareciera como si no tuvieran un verdadero interés en la contienda electoral de este año.

Salvo honrosas excepciones, vemos a la gente de Morena muy “apachurrados”, muy desanimados, como si ya dieran todo por perdido.

Quizá tenga algo que ver la guerra intestina a que en la 4T le llaman democracia, todos contra todos por el poder.

Lo que se alcanza a ver es muy similar a lo que se vio en la pasada elección local, en donde la selección de sus candidatos estuvo truqueada.

EL PRI Y SUS CANDIDATOS

A muchos no les gustaron las propuestas del PRI a las alcaldías y a las diputaciones federales, porque consideran que los que se apuntaron son personajes de bajo perfil, o algunos de plano muy quemados.

Sin embargo, dadas las circunstancias que enfrenta el Revolucionario Institucional, debería considerarse un acierto el trabajo de la dirigencia estatal, que encabeza Edgar Melhem Salinas, por varias razones.

Una de ellas es que en la búsqueda de candidatos, a diferencia de otros tiempos, esta vez el PRI tuvo que salir a buscar aspirantes, se tomó en cuenta la opinión de todos los grupos.

Perfiles bajos o no, los nombres salieron de un verdadero consenso entre los diferentes grupos al interior del tricolor.

Cada grupo tendrá el deber moral de sacar adelante a su candidato, como debió haber sido desde hace tiempo para evitar la caída.

Considero que el mérito se lo llevan los actuales dirigentes, encabezados por Edgar Melhem, a quienes les tocó bailar con la más fea; sin dinero, sin aliados, sin padrinos, sin nada, pues.

Con todo y este escenario, el PRI podría recuperar algo del terreno perdido, sobre todo en algunas alcaldías importantes.

EL PERSONAJE

Tuve oportunidad de platicar con el doctor Felipe Garza Narváez, quien aspira a la diputación federal por el Distrito 05. fue una plática amena, como siempre con el doctor.

No sé qué vaya a decidir Morena, pero no me queda duda que si se deciden por Felipe Garza tendrá un candidato competitivo.

¿Se imagina una contienda con Enrique Cárdenas del Avellano, Arturo Soto Alemán y Felipe Garza Narváez? Sería muy interesante.

Pero, como dijo el propio Felipe, primero tendrá que ganar la interna de Morena, en donde por cierto hay fila por la diputación federal…

POSDATA

Sí, muy bonito el espectáculo de la sierra cubierta de hielo, pero no se exponga y no exponga a nadie más, no es tiempo de andar en el frío. Quédese en casa y tome chocolate caliente.