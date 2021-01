Nueva cepa, mismos protocolos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

El problema de la llegada de la nueva cepa de covid-19 a Tamaulipas no es que se haya presentado en el estado y el país, sino la manera en que ya nos pegó.

Como se ha informado, el paciente vino de Ámsterdam a la Ciudad de México y de ahí hasta Matamoros, y no hubo un protocolo para detectarlo a tiempo.

Simplemente este viajero no debió haber llegado tan lejos. Debió haber sido detenido en la capital del país. Y no sucedió.

Si las autoridades se enteraron del caso fue porque la compañía para la que trabaja sí aplicó los protocolos y le hizo las pruebas, de lo contrario, quizás seguiríamos sin saber.

Y ese ha sido un gran problema, no solo en Tamaulipas, sino en el país.

En los aeropuertos de México lo único que hacen para permitir que una persona viaje es llenar un formato en la que le preguntan si tiene fiebre, tos o dolor de cabeza y si ha convivido en los últimos días con alguien que haya tenido esos síntomas.

El pasajero hace una fila larga para llenar ese papel. Incluso, en algunas ocasiones usa la misma pluma que otras personas y nadie dice nada.

Para entrar a la sala de abordar sólo les toman la temperatura y les dan unas gotas de gel antibacterial. Para recoger el equipaje, no hay sanitizantes y ya nadie vuelve a revisar a los viajeros.

Así sucedió con esta persona que arribó a Tamaulipas con la nueva cepa del coronavirus. Nadie le aplicó algún protocolo más severo.

Ahora las consecuencias serán serias.

No solo están en riesgo los que viajaron con él de Holanda a México y de la capital del país a la ciudad de Matamoros, entre ellos la tripulación, sino personal de tierra de las aerolíneas, personas con las que tuvo algún contacto en los aeropuertos, ya sea por haber comprado algo o por pasar cerca de ellos.

Y en Matamoros, igual, el personal de tierra, el taxista o chofer, a donde llegó a hospedarse y a donde llegó a comer.

Muchas veces vemos imágenes de la gente que no usa cubrebocas, que no se cuida y que no sigue las recomendaciones sanitarias, y nos es fácil echarle la culpa a la ciudadanía en general, que cierto, son necios y no hacen caso, pero también es culpa de las autoridades de todos los niveles de gobierno por no aplicar los protocolos.

Y un ejemplo fue Tamaulipas, que no hicieron nada para evitar que ese pasajero adentrara a esta entidad sin saber que traía esa nueva cepa. Que se enteraron porque un tercero le aplicó las pruebas como medida rutinaria.

Ojalá no haya consecuencias severas y se pueda detener la rápida propagación de esa nueva cepa que es 70 por ciento más contagiosa.

¿Y la vacuna? Esa la aplicarán de acuerdo a los intereses políticos del Gobierno federal, y como Tamaulipas trae pleito, tardará en aparecer.

Pero como en el país y el estado primero son las elecciones, ese conflicto seguirá, y claro, los únicos perjudicados son los ciudadanos.

Pobre país… pobre Tamaulipas.

EN CINCO PALABRAS.- Lo del túnel está lejísimos.

PUNTO FINAL.- “No es que tengan la intención de destruir, más bien no tienen la menor idea de cómo construir”: Cirilo.

Twitter: @Mauri_Zapata