Trump agradece a AMLO por su colaboración en temas migratorios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Donald Trump, el presidente saliente de Estados Unidos, destacó que gracias a su buena relación con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 27 mil soldados mexicanos custodiaron la frontera entre ambos países.

En su visita a la construcción del muro fronterizo en Texas, Trump describió a López Obrador como un caballero que conoce la situación migratoria entre ambas naciones.

Aseguró que López Obrador ama a Estados Unidos tanto como a México y agradeció así su amistad y profesionalismo en la relación bilateral.

De hecho, tuvimos 27 mil soldados mexicanos custodiando nuestra frontera durante los últimos dos años”, resaltó Trump.

Agregó que aunque tuvieron problemas, un gran número de personas lograron proceder con la construcción del muro fronterizo para dejar a las autoridades encargarse de crímenes, tráfico y prevención de drogas.

Presumió que el muro construido durante su administración cuenta con los más sofisticados sistemas de cámaras y eléctricos del mundo.

Aseguró también que cuando Joe Biden tome la Presidencia de Estados Unidos, no tirará el muro fácilmente.

Donald Trump concluyó su visita a Álamo, Texas, firmando una placa colocada en la valla fronteriza.

President Donald Trump signs a plaque on the border wall in Alamo, Texas pic.twitter.com/mNYBhWjWxT

— The Hill (@thehill) January 12, 2021