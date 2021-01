Trump supervisó muro fronterizo con México

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Texas para supervisar los avances en la construcción del muro fronterizo con México, esto en medio del escándalo generado por sus seguidores que llegaron violentamente al Capitolio, lo cual ha provocado una arremetida por parte de los demócratas para que deje el cargo antes del 20 de enero, cuando se oficializa la nueva administración de Joe Biden.

La llegada de Trump a Texas marca una salida clave en medio del tenso momento político que vive Estados Unidos, además de seguir con una de sus promesas de campaña presidencial de 2016, donde insistió en la construcción del muro para, según él, frenar la llegada de migrantes a su país durante su mandato.

El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo que la visita conmemorará la «finalización de más de 400 millas (644 kilómetros) de muro fronterizo por parte de Trump, y los esfuerzos de su administración para reformar nuestro quebrado sistema de inmigración».

President Donald Trump signs a plaque on the border wall in Alamo, Texas pic.twitter.com/mNYBhWjWxT

— The Hill (@thehill) January 12, 2021