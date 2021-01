Una más al rincón

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Del cuadro de la galería, en donde se encuentra la fotografía de cada uno de los que han sido presidente del Comité Directivo Estatal del PRI ya se eliminó una más, la de YALHEEL ABDALA CARMONA. Ya tiene días y aunque no se hizo mucho ruido, finalmente se supo, como también del rincón donde se encuentra el marco con todo y foto. Corrió prácticamente la misma suerte que la de FELIPE GARZA NARVÁEZ. Lo que no han podido eliminar, sobre todo de lo que existe al interior del edificio del Instituto Reyes Heroles, son aquellos mensajes que ABDALA mandó rotular en las paredes, a los que sólo les hace falta incluir su nombre y otra que otra frase que se les acomoda, ahora que ya no forma parte del Revolucionario Institucional. Haber hasta cuándo EDGAR MELHEM SALINAS ordena pintar esas frases que ahora serían una incongruencia, para quien las mandó rotular. Hablando del PRI, habría que decir que el Comité Ejecutivo Nacional modificó las fechas de registro de quienes aspiran a la presidencia municipal de Victoria. Si bien formaba parte del paquete de registros de este último domingo, finalmente se pospuso. Y es que, al PRI le caerá de pechito el triunfo en las próximas elecciones de alcalde en Victoria, siempre y cuando elija a un buen prospecto, una cara nueva, con experiencia, capacidad y resultados de la encomienda que se le haya otorgado. Hasta donde se sabe, hay como mínimo tres prospectos a la candidatura por Victoria, entre ellos la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, el ex diputado local CARLOS MORRIS TORRE y hasta ARTURO NÚÑEZ que anda hacienda la travesura. Diremos que MARIANA podría ser la carta fuerte del PRI, aunque CARLOS MORRIS considera que le corresponde la candidatura, tras haber sido diputado local por uno de los dos distritos de la Capital del Estado. La decisión podría recaer en el CEN del PRI en caso de que no se llegara a un acuerdo entre los dos y valorando el posicionamiento que el Partido tiene en Victoria. Más que el PAN, el PRI está más cerca de recuperar la Capital del Estado y mucho dependerá un acuerdo de unidad entre los que aspiran. Resultados de encuestas, aducen que la gente de Victoria quiere de regreso al Revolucionario Institucional, y si es con un cuadro con sangre nueva, mejor. Del PAN poco o nada quieren saber e incluso, no darían el respaldo a ningún prospecto independiente, por el antecedente que tienen de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI por las condiciones desastrosas en que dejó a la Capital del Estado. Ya para terminar, diremos que en el marco del regreso a clases, El secretario de Educación de Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en la explanada de la SET. El clima no fue nada propicio y aunque el aire estaba helado, se llevó a cabo. Por ahí anduvo el secretario General de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, quien por cierto, se mantendrá en el cargo al menos por los primeros seis meses de este año, aun cuando el periodo para el que fue electo ya concluyó. La pandemia ha ido posponiendo su relevo. El ciclo educativo prácticamente ha sido en línea a raíz de la pandemia y aunque ha sido un ejercicio complicado, poco a poco se han ido adaptando maestros, alumnos y padres de familia a este nuevo esquema de enseñanza-aprendizaje. En fin.

