Futbol Americano tendrá que esperar

Mientras las autoridades no permitan clases presenciales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y mientras no se tengan las condiciones de salud adecuadas, no habrá Lufauat.

Lo anterior fue señalado por el director de Deportes de la UAT, Osiel Cantú, quien aseguró que no se han recibido instrucciones para poner en marcha la actividad deportiva.

Por otra parte, el coordinador de Lufauat, Felipe Rodríguez señaló que, “si no hay actividad en el campo, yo me encargaré de hacer el torneo físico atlético en las distintas categorías, además de unas clínicas para coaches, pláticas motivacionales para los chavos, entre otras actividades virtuales”, expresó para Extremo Deportivo.

Señaló que ellos esperan que la situación cambie para el segundo semestre del año, “ya tenemos un calendario ahí, pero me estoy esperando para ver cómo viene esto y más delante me digan que si se puede”, destacó.

Cabe señalar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas hizo el anuncio oficial, que no se tendrán clases presenciales este semestre.