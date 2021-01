Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A una enfermera de Carolina Norte, Estados Unidos, la suerte tocó su puerta cuando menos lo esperaba.

Terri Watkins, quien trabaja en una unidad de atención para pacientes con Covid-19, se llevó una sorpresa cuando le notificaron que era la ganadora del sorteo de Supreme Riches de la Lotería de Educación que se realiza a nivel nacional y, por lo tanto, se llevaría a casa un millón de dólares.

Watkins fue elegida entre más de 513 mil personas para llevarse el premio. La enfermera explicó que cuando le informaron que era la ganadora pensó que se trataba de una estafa.

«Creí que era una estafa. ¡Estaba un poco molesta en realidad! Pensé que no era real, que no podía ser real. Todavía es algo en lo que realmente no creo, todavía estoy en shock aquí «, recordó Watkins.

Mencionó que después de todo lo que ha vivido durante la pandemia, está muy agradecida de haber recibido un apoyo para poder sobrellevar la crisis económica ante el covid-19.

«Soy enfermera y trabajo en la unidad de covid, en un centro de atención a largo plazo… Con sólo ver algunas de las cosas que tuve que ver, estoy muy agradecida. Había estado orando por algo que me ayudara con esta situación. Realmente es algo grandioso. He sido muy bendecida», dijo.

Con información de: mty.telediario.mx