Jugador pasó su infancia en silla de ruedas y debutó en la FA Cup

En el futbol muchas veces se ven historias de superación muy seguido, el pasado sábado 9 de enero en la FA Cup de Inglaterra en el duelo entre el Exeter City y el Sheffield Wednesday se vivió una con el juvenil Declan Thompson.

Cuando Thompson era un niño fue diagnosticado con la rara enfermedad de Perthes, por lo que su sueño de jugar al futbol se vio frustrado cuando se vio obligado a pasar gran parte de su infancia postrado en una silla de ruedas; sin embargo, la valentía de Declan fue mayor y se propuso debutar «Voy a hacer todo lo posible para jugar al futbol», le dijo a los doctores tras el diagnostico.

El pasado fin de semana, Declan Thompson con 18 años pudo hacer su debut en la FA Cup, con lo que superó los diagnósticos y cumplir su sueño debutando con el Sheffield Wednesday; el juego terminó 0-2 a favor de su equipo.

La familia de Declan no pudo contener la felicidad y las lagrimas al ver al joven de 18 años pisar por primera vez como profesional un terreno de juego.

Declan Thompson spent years in a wheelchair with Perthes Disease and was told he might never walk again.

This weekend he made his debut for Sheffield Wednesday in the FA Cup while his family watched on TV.

His dad couldn't be prouder ❤️😢

(via @LeeThom25796166) pic.twitter.com/FAI4GUQjdf

— ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2021