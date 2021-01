Netflix estrenará docu-serie sobre el caso de «Elisa Lam»

El proyecto de cuatro episodios, dirigido por Joe Berlinger, indagará sobre las últimas horas de la mujer que fue encontrada en los tanques de agua del Hotel Cecil en 2013.

Lo último que se supo de ella fue un vídeo de seguridad del hotel donde se veía a la joven en actitud errática. El hotel tiene una historia macabra ya que fue el hogar de asesinos en serie como Richard Ramirez y Jack Unterweger, así como de tener un amplio historia de suicidios.​

La serie documental presenta entrevistas con empleados y residentes del hotel, así como con algunos de los que investigaron el caso.

El caso ya ha inspirado un montón de películas, series y documentales, entre ellos, The Elevator Game, Journey of Elisa Lam, American Horror Story: Hotel y Followed.

Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel estará disponible en Netflix a partir del 10 de febrero.

Con información de: milenio.com