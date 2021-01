Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En Argentina un médico ha causado revuelo tras decidir renunciar a su puesto en un hospital de San José, en la localidad de Entre Ríos, luego de hartarse por la actitud relajada de las personas en plena pandemia del coronavirus, la cual ha generado un arduo trabajo en el personal de salud, tanto físico como emocional a él y sus compañeros, donde tres de ellos han fallecido por Covid-19.

El médico, de 63 años, publicó un video que se viralizó rápidamente por el país sudamericano, llegando también a otras naciones que combaten el aumento de contagios de coronavirus, pero donde se reportan riesgos en la atención del servicio por la exposición de los trabajadores del área médica.

Señaló que renunció ya que esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos comunicamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y adolescentes, va a terminar en algo mucho peor.

En el video señaló también que, aunque el Gobierno de Argentina retomó la restricciones, «ése no es el tema, la gente se sigue juntando, no tiene conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada, yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgo por los inconscientes, por los irresponsables que no tienen conciencia de que esto es algo serio”.

Al parecer el médico dijo que «tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto (…) Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien». La indignación de Lemus llegó a un punto máximo cuando afirmó que, a través de un mensaje por Whatsapp, le llegó de que un estudiante que estaría cursando cuarto año de medicina, estaba invitando a otras personas a asistir a una fiesta ilegal, debido a las restricciones sanitarias.

Señaló que algo se está haciendo mal, porque un alumno de cuarto de medicina hace eso en plena pandemia, con lo que implica para la gente en general.

Indicó que para los jóvenes es bastante menor el riesgo, pero para mayores y enfermos con comorbilidades es de alto riesgo.

Sostuvo que: “el Gobierno juega con la necesidad. No me llamo nadie. Está clara cuál es el interés en la salud”. En Argentina, los últimos datos sobre la pandemia detallan que hay 1.76 millones de contagios y más de 44 mil muertos por el coronavirus, por lo que se ha tenido que aumentar las restricciones a las personas.

