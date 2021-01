Crean un control con diseño de pantalón Xbox Canadá

El ingenio humano no tiene límites y prueba de ello es que gracias a un diseñador canadiense y la marca de videojuegos Xbox con sede en Canadá, han diseño un control de Xbiox Series X con textura de pantalón, si un pantalón hasta con hebillas y bolsillos.

Capricho de la gente de Xbox Canadá le pusieron como nombre Canadian Tuxedo y aquí lo puedes ver:

The "Canadian tuxedo" is now a 3-piece suit.

👖🎮🇨🇦

This Canadian Tuxedo controller is one-of-a-kind, but let us know what your dream Canadian-themed controller would be. We might just make it… pic.twitter.com/yx6wFWQ5xB

— Xbox Canada (@XboxCanada) January 15, 2021