Regresan los cierres y la ley seca

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- Con «ley seca» durante los fines de semana, el cierre total a partir de la fecha y por 15 días de cines, gimnasios, salones de eventos, palapas, jardines y albercas, y más restricciones en horarios de funcionamiento para restaurantes y tiendas departamentales, esta noche se dio a conocer el nuevo acuerdo gubernamental para tratar de contener el número de contagios de covid-19 en la entidad.

De acuerdo con la publicación del POE que entró en vigor a partir de hoy viernes 15 de enero, la venta de cerveza y bebidas alcohólicas estará prohibida durante los días sábados y domingos durante lo que resta del mes de enero.

A partir de la fecha en que entran en vigor las nuevos disposiciones sanitarias y hasta el 31 de enero permanecerán cerrados los cines, gimnasios, salones de eventos, palapas y albercas.

Las tiendas departamentales cerrarán a las 6:00 de la tarde y la medida de restricción de movilidad en los municipios que se encuentran en la fase 2 y 3 aplicará a partir de las 22:00 horas y hasta las 5:00 horas del día siguiente.

Los restaurantes darán servicio de lunes a domingo hasta las 21:00 horas recortando dos horas al horario anterior que se les permitía trabajar hasta las 23:00 horas; continuando con la prohibición de buffet y música en vivo debiendo estar a una capacidad del 50 por ciento.

Los tianguis y puestos fijos y semifijos deberán trabajar a una capacidad de instalación y afluencia de visitantes del 30 por ciento, recortándose el horario para trabajar de lunes a domingo hasta las 16:00 horas debiendo instalar los puestos a una distancia de cinco metros prohibiendo la venta a personas que no porten cubrebocas, no se apliquen gel antibacterial y no guarden sana distancia.

Las actividades deportivas tanto al aire libre como en espacios cerrados estarán suspendidas a partir de la fecha y hasta el 31 de enero en los ejidos, localidades y zonas rurales de Victoria y Tampico.

Las tiendas de autoservicio continuarán prestando servicio de lunes a domingo hasta las 20:00 horas.

Cabe recalcar que los depósitos, tiendas de abarrotes y de autoservicio podrán vender cerveza y bebidas alcohólicas única y exclusivamente de lunes a viernes hasta las 20:00 horas.

Continuará aplicándose el doble no circula en los municipios de Altamira, Madero, Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso y Victoria.