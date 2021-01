Año Nuevo en una familia pobre (II)

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Eduardo Narváez López

Mariana continuó platicando a su hijo Jorge sobre la vida de su padre:

–“A los cuatro meses Elpidio, tu padre, regresó a la empresa con la mala novedad que su puesto ya estaba a cargo de otra persona. Recibió una pobre liquidación. Tuvo una brillante idea: los repartidores le reportaban diariamente miles de bolsas de fritangas, cuya caducidad estaba a punto de vencer. Por instrucciones de la superioridad las obsequiaba a los empleados administrativos de todos los departamentos de la empresa, con quienes tenía relaciones de trabajo, por lo que conocía a muchos con algunos de los cuales hizo amistad. Se entrevistó con algunos para pedirles que le vendieran a mitad de precio las fritangas que les obsequiaban. Luego iba a los abarrotes que aún sobreviven a las súper tiendas. Les vendía la mercancía, para que le ganaran 25 por ciento, tres veces más de lo que se ganaban regularmente. Para eso, le ayudó con las entregas tu hermano Elviro, quien además preparaba botanas en forma casera, partiendo las rodajas un poco más gruesas que la marca famosa; habrás visto que tus hermanitos las pesan y vacían en las bolsas y que Benjamín -de siete años- engrapa las etiquetas. Con el tiempo Elviro se hizo cargo de este negocio, pero le entrega las utilidades a tu padre, mismas que gasta en sus parrandas.

-¡Ay ma’!, Nunca me habías contado todo esto –expresó Jorge, sorprendido, y quiso indagar más-: “¿Y cuándo empezamos con este negocio de las carteras?

-Tu papá se acordó que cuando trabajaba en la Delegación de Comercio, el dueño de una empresa fabricante de artículos de piel, llegaba allí con frecuencia a gestionar permisos para la importación de maquinaria; así como para obtener los permisos de exportación, le dio su tarjeta y le dijo que en caso de que quisiera trabajar acudiera a verlo. El dueño lo aceptó. Se desempeñaría como capataz, es decir, apurar a los trabajadores; que no se distraigan y supervisar la producción. Pronto logró ascender como jefe de la sección de control de calidad que pagaba mucho más. Don Mercedes, que lo observaba diligente en las oficinas de la Secretaría de Comercio y ahora en su negocio, lo ascendió a la subgerencia. Poco tiempo después le dijo que merecía algo más. Que tuviera negocio propio, para lo cual le vendió en abonos esta máquina especial, para hacer carteras. Luego ya sabes el resto, te fuiste con él a venderlas al menudeo al tianguis al que ahora vas solo. Nos enseñó, a ti y a mí, a manejar la máquina, y ahora le ayuda a tu hermano, de vez en cuando, a la venta de botanas. Yo, de puros nervios, comía insaciablemente; engordé demasiado; me agitaba con facilidad y los niveles de azúcar subieron de tal forma que me diagnosticaron diabetes. En una ocasión que me sorprendió bañada en lágrimas sobre mis mejillas, me consoló diciendo que si yo me sometía a dieta él dejaba de tomar. Los dos cumplimos por un buen tiempo y ya ves, volvió a tomar, solo ayuda a tu hermano a ratos, y otros momentos a nosotros; pero luego lo vencen las ganas de irse con sus amigotes.

“Hijo –continuó relatando la madre-, tu padre es bueno, compréndelo, padece de esa enfermedad que desgraciadamente nos está regresando a la pobreza. Todos le hemos rogado que deje el alcohol. Tú hasta le arreglaste cita en “Triple A” con el coordinador de las sesiones, el que iba a ser su padrino y su consejero para lograr la abstinencia definitiva. Él prometió ir por su propio pie. En efecto, fue, pero ya para entrar se arrepintió, al pensar en el martirio de no tomar una copa más. Regreso a casa y se hizo el chistosito cuando le preguntamos si había ido. Nos dijo: “Por supuesto que fui para decirles que… Lo interrumpimos intempestivamente con un aplauso y un ¡viva papá!, él, con una sonrisa, agregó: “Esperen, esperen; no he terminado. Fui para decirles solamente que conmigo no cuenten.”

Esa noche de fin de año, Elpidio, a medios chiles, quiso repetir el numerito de decirle al cantinero Emeterio, su compadre –así le decía por haber firmado como testigo las actas de nacimiento de sus siete hijos-, que cerrara las puertas de “La Valenciana”, que él invitaba. Emeterio se negó, reprendiéndolo: “Mira compadre, guárdate ese dinero para la cena de tu familia y para que no les falte el pan diario, no vaya a ser que luego anden consumiendo desperdicios.” Elpidio, con un nudo en la garganta, fue a su casa. Durmió un rato para estar sobrio a la llegada del Año Nuevo.

Todavía se hacía el dormido, pero cuando escuchó que si bien no tendrían esa noche una buena cena, tampoco sería como un Año Nuevo en que tuvieron que rescatar algo regular de entre los desperdicios que pidieron del restaurante, dizque para el perro; no pudo más, se incorporó de la cama, se dirigió lentamente hacia Mariana y sus hijos, Jorge y Elviro-, enseguida se precipitó a abrazarlos; con lágrimas en los ojos, a gritos les pidió perdón por todo el sufrimiento que les había causado. Se agregaron al grupo los otros cinco hijos. Elpidio los abarcó a todos con sus brazos. En ese cuadro conmovedor, juró que no tomaría aun cuando la familia superara la crisis que ahora vivían. Esa noche de Año Nuevo cenaron pollos rostizados y brindaron con refrescos.