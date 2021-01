Victorenses reciclan y ‘reviven’ el plástico

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Redacción ED.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Impulsado por colaborar en la limpieza del planeta, pero en primera instancia en el entorno que lo rodea, el joven victorense identificado como David VC ha echado a andar el “Proyecto Plastic Fantastic”, en el cual es acompañado por dos amigos y que tiene como primer objetivo el reciclaje de residuos plásticos.

Al respecto, el joven emprendedor comenta: “Llevo tiempo intentando transformar residuos plásticos para hacer algo por toda la contaminación plástica que se genera día con día; comencé haciendo pruebas con el plástico que tenía en mi ‘depa’ y luego el de mis vecinos”, explica.

Y aunque reconoce que las primeras pruebas no fueron lo que esperaba, con paciencia y aprendiendo de los errores, es como él y sus amigos han ido dando forma al proyecto.

“Al principio los resultados no eran los que quería y las cosas me salían mal, pero a prueba y error he ido aprendiendo y puliendo este proyecto, apenas somos tres en el equipo, pero estamos creciendo y haciendo las cosas cada día mejor”, señala.

Con fotografías que explican paso a paso su proyecto, David explica que primero improvisó unos moldes para observar como se comportaba el plástico al someterlo al calor, recordando que adquiría un aspecto traslucido, aunque dice que se veía “sucio”.

Posteriormente juntaron la materia reciclada con madera, esto para probar distintas formas y tamaños de algunos objetos o artículos que tenían en mente.



En el proceso fueron elaborando piezas más grandes, aunque reconocen que el resultado no era todavía el esperado, fabricando incluso una especie de “horno” para fundir el plástico, algo que no funcionó del todo.



Al paso de los días y luego de varias pruebas, el equipo de “Proyecto Plastic Fantastic” creó el primer prototipo funcional de una mesa luminosa que empezó a llenar sus expectativas.

“Esta fue la primera vez que una mesa salió bien y de aquí en adelante ya sabíamos cómo”.

Fue entonces que ya crearon la mesa “Luxor DJ” y la “Eco Lumix”, además de otras dos de tamaños distintos.



“Actualmente reciclamos entre cuatro y ocho kilos de plástico por cada mesa que fabricamos y esperamos llegar a más personas para poder reciclar más plástico en beneficio del medio ambiente y las futuras generaciones”, dice David VC, al tiempo que agradece a sus amigos y familiares por todo el apoyo que han brindado al “Proyecto Plastic Fantastic”.



Por último, pide compartir esta iniciativa que ha creado en el equipo una gran ilusión por hacer algo en beneficio del planeta, “para que más gente se motive a apoyar el reciclaje de plásticos que tanto daño hacen a los ecosistemas y a la fauna que nos queda”.