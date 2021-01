Diputada asegura que médicos privados no son prioridad en vacunación

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La diputada federal de Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori argumentó que los médicos de instituciones públicas deben ser vacunados primero que los de instituciones privadas, lo que generó polémica en las redes sociales.

Según la diputada, un doctor en un hospital privado puede cobrar más por un paciente con covid-19, pero un médico público no, pues este solo gana su salario y debe atender a miles de pacientes.

“El hospital puede llegar a cobrar hasta 300 mil pesos al día, ahora, el médico que trabaja en un hospital privado cobra por atender por paciente (…) un médico que trabaja en un hospital público atiende miles de pacientes ganando exactamente el mismo sueldo”, justificó.

La polémica diputada federal, Nayeli Salvatori, dijo que los médicos de hospitales particulares no deben recibir la vacuna contra el COVID19 porque sus ingresos son superiores a los médicos de hospitales públicos. pic.twitter.com/TjuGFXy8wL — El Reflector News (@elreflectornews) January 17, 2021

Explicó que en el caso de que un médico privado resulte contagiado de covid-19, tiene más posibilidades de cubrir sus gastos.

“Si lo vemos en el tema económico, le alcanzaría más, si se llega a contagiar, pagar su tratamiento a un médico de un hospital privado que de un público”, consideró.

“Estamos ante un gobierno justo. En otro gobierno ya estuvieran vendiendo las vacunas, revendiéndolas y haciendo un lucro asqueroso con ellas”, sentenció.

Al ser criticada por algunos usuarios en las redes, la diputada defendió su punto y argumentó que un médico del sector privado puede rechazar a pacientes, mientras que los del sector público no tienen opción.

“Los hospitales privados deberían de estar gestionando las vacunas para su gente. Tus insultos por cierto me dan igual”, concluyó.

Después de borrar su primer video, Nayeli Salvatori explicó que su postura no es que los medico privados no deben ser vacunados, sino que los del sector publico tienen prioridad.

No hay por qué llegar al insulto ni exaltarse, no lo expliqué bien y se malentendió, mi disculpa y no excluyo a nadie, una disculpa a los que se sintieron aludidos, no es lo que quise decir”, comento en otro video.

Respuesta y aclaración de La Dip Nayeli Salvatori pic.twitter.com/AhhPQadyxh — Emmanuel Cervantes (@emmanuelceru) January 16, 2021

Con información de: lopezdoriga.com