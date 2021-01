Fallece el productor musical Phil Spector

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A los 81 años, Phil Spector, el excéntrico y revolucionario productor musical estadounidense que transformó el rock con su método «Muro del Sonido» y después fue convicto de asesinato, falleció.

El Sistema Penitenciario de California indicó que Spector murió el sábado de causas naturales en un hospital.

Spector fue condenado por asesinar a la actriz Lana Clarkson en 2003 en su mansión en la periferia de Los Ángeles. Después de un juicio en 2009, fue sentenciado a 19 años en prisión.

Era el inusual artista cohibido en los primeros años del rock y creó una imagen de misterio y poder, con sus sombras oscuras y expresión impasiva.

Tom Wolfe lo declaró el «primer magnate de los adolescentes». Bruce Springsteen y Brian Wilson abiertamente replicaron sus grandiosas técnicas de grabación y romanticismo explícito, y John Lennon lo llamó «el mejor productor de grabación en la historia».

El secreto de su sonido: una sobreposición de sonidos con una saturación de instrumentos, voces y efectos, que cambió la forma en que se grababan discos pop. Al resultado lo llamó «pequeñas sinfonías para los niños».

En 1969, le hablaron a Spector para rescatar el álbum Let It Be de Los Beatles, una complicada producción que «regresó a los básicos» marcada por desacuerdos en la banda. Aunque Lennon elogió el trabajo de Spector, Paul McCartney estaba furioso, sobre todo cuando Spector agregó cuerdas y un coro a la canción de McCartney «The Long and Winding Road». Años después, McCarteny supervisaría la remasterización de Let It Be, quitando las contribuciones de Spector.

Con información de: mty.telediario.mx