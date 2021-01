Obsesión con la belleza le cuesta caro a Fabiola Campomanes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La actriz Fabiola Campomanes alarmó a sus seguidores al revelar los daños que sufrió su cara al obsesionarse con los tratamientos de belleza.

A través de un video, la actriz manda un contundente mensaje en el que revela que no existe la perfección y que buscarla puede ser perjudicial para la salud de las personas.

Detalló que ella buscó por todos los medios quitarse unas manchas que tenía y terminó con lesiones en la cara.

La actriz se mostró en bata blanca y con la cara lavada en Instagram para revelar las lesiones que se encontraban en su cara y eran porque se había obsesionado con tener una piel perfecta.

Señaló que hace ocho años que se la ha pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de su piel, a pesar de que tiene muy buena piel y que debería estar agradecida con ello.

La actriz señaló que, debido al sol, en su piel comenzaron a surgir manchas. Ella se obsesionó con eliminarlas por lo que se sometió a diferentes tratamientos de belleza.

Destacó que algunos funcionaban y otros no, pero ella continúo con el objetivo de poder eliminarlas. Sin embargo, su piel en la cara ya no aguantó y comenzó a lesionarse.

Mencionó que acudió con los mejores cirujanos y dermatólogos y muchos tratamientos me ayudaron; otros no tanto, “pero yo seguí y seguí adelante y este último tratamiento que me hice, mi piel ya no aguantó, yo creo que mi piel está muy tratada, yo creo que ya no aguantó y se empezó a abrir, confío en que obviamente van a sanar, van a cicatrizar, van a estar bien, señaló.

Fabiola Campomanes pidió a las personas no obsesionarse con la perfección pues aseguró que todas las personas tienen defectos. Indicó que lo más importante es el llamado de atención del cuerpo, de entender que no es bueno obsesionarse con nada, es una tontería real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia, eso es una constante en nuestras vidas, si no lo entendemos vamos a sufrir mucho.

Expresó que en este momento lo más importante son los sentimientos y no concentrarse en la apariencia física.

Campomanes señaló que a veces es divertido utilizar los filtros y ver esas pieles perfectas, pero la perfección no existe, no es real, la realidad de las cosas es que vamos a cambiar todos, nuestro físico se modificará y hay que fluir con eso.

Ya para finalizar su video en Instagram, Fabiola Campomanes pidió a las personas cuidar su cuerpo por salud, pero sin obsesionarse con tratamientos estéticos que puedan poner en riesgo su vida.

Algunos famosos como Mariana Seoane, Gloria Sierra, Luz Elena González, Ela Velden y Marimar Vega le han enviado sus buenos deseos.

Con información de: sdp.noticias.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: