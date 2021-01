Camillero renuncia y quema su uniforme tras no recibir vacuna contra covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Se hizo viral el caso de un camillero que hizo uso de las redes sociales para denunciar que no recibió apoyo para recibir la vacunación contra el covid-19 por parte del ISSSTE de Nayarit, a pesar de que ha trabajado desde que inició la pandemia.

Quemando su uniforme, denunció que personas que estaban detrás de escritorio ya fueron inmunizadas. Fue a través de redes sociales en donde el video se volvió viral. En éste aparece el camillero del ISSSTE Daniel Guadarrama portando el uniforme de la institución médica.

“Estuve trabajando desde que empezó el covid con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y ver que no lo valoran a uno como suplente”, indicó Daniel Guadarrama.

Ante la falta de apoyo, el camillero se quitó el uniforme, lo tiró y le prendió fuego para anunciar que desde ese momento dejaría de trabajar para el ISSSTE. “Desde hoy dejó de trabajar en el ISSSTE, me quitó la camisa”, comentó.

Finalmente, reiteró que “La realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no sabe valorar como trabajador. Hoy me duele demasiado lo que voy hacer, es algo que quiero y hago con amor», compartió.

CAMILLERO DEL ISSSTE TEPIC, RENUNCIA Y QUEMA SU UNIFORME POR IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE VACUNA Esto demuestra que la vacuna que llegó a ayer, solo favoreció a unos cuantos y a los familiares de los sindicalizados.#CuarentenaTotal #vacunacontracovid #ISSSTE #Tepic pic.twitter.com/qwemoylpAt — osiris de la paz (@delapazosiris11) January 14, 2021

Con información de: milenio.com