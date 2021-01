Damnificados por reacomodos

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Clemente Castro González.-

Es entendible que se presente el descontento entre distinguidos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), debido a que, no pocos, se crearon expectativas para ser candidatos a cargo de elección popular pero, al fin de cuentas, la jefatura política terminará por “apaciguarlos”.

Se supone que las y los que se quedarán en la zona de calentamiento es debido a que no tienen el mejor posicionamiento entre los electores o en razón de los compromisos contraídos a muy alto nivel.

Es el caso de la zona centro y en lo específico la alcaldía de Victoria y la diputación federal con cabecera en el municipio capitalino.

Y entre los afectados por las cambiantes “circunstancias” anote al joven legislador, MARIO RAMOS TAMEZ, a quien el panismo llevó a sus filas luego de militar en MC.

Resulta lógico creer que al diputado le prometieron hacerlo candidato a la presidencia municipal para que se pasara a las filas del albiceleste.

Más se fortalece esa versión debido a que RAMOS TAMEZ, al menos en lo mediático, no dejaba pasar oportunidad para hacerse notar.

Su interés en merecer la anuencia de los capitalinos lo llevó hasta despotricar en contra del ahora munícipe con licencia, XICO GONZÁLEZ.

Pero es evidente que las cosas no se le dieron a MARIO puesto que al sacar a “Xico” de la presidencia estaba trazada la línea para que PILAR GÓMEZ LEAL se hiciera cargo del Ayuntamiento.

Así se dieron los primeros pasos a fin de empoderar a la diputada y lanzarla a la contienda a fin de que haya continuidad el próximo trienio.

De modo que no le pinta bien el panorama a RAMOS ya que no suena ni para la reelección en el Distrito con cabecera en Victoria, en tanto que se habla de que el PAN va con el exalcalde priista, OSCAR ALMARAZ al que, por cierto, la crítica no lo trata bien por su colaboracionismo.

Cabe apuntar que si AMARAZ recibe la orden de ir a la contienda igual resultará damnificado el empresario y diputado local, ARTURO SOTO ALEMÁN, mismo que desde finales del año pasado se destapó para ser considerado aspirante a la diputación federal.

Los que tampoco la pasa bien con el arribo de los nuevos militantes panistas venidos del tricolor son los representantes populares por Nuevo Laredo, FÉLIX GARCÍA, para sus amigos “El MOYO” y ni que decir de SALVADOR ROSAS, a los cuales se les cancela cualquier posibilidad de contender por la presidencia con la llegada de YALHEEL ABDALA.

La verdad es que desde antes se hablaba de que “Chava” no era bien visto por la jefatura política al grado de que, si bien le va, le darían una candidatura de consolación pero para el Congreso tamaulipeco porque para la diputación federal va el actual alcalde, ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

En Matamoros se observa que la estrategia de los panistas y la utilización de militantes del tricolor cambia, al no atraer a sus filas a RAÚL GONZÁLEZ GARCÍA, al que impulsan por la vía independiente.

Se supone que desde ahí atacará el flanco de Morena con el propósito de debilitar el alcalde, MARIO LÓPEZ y su proyecto de reelegirse.

La jugada del PAN consiste en enviar a la diputada IVETT BERMEA a competir por la alcaldía mientras que GONZÁLEZ GARCÍA les echa la mano al golpear al morenismo y tratar de quitarles clientela electoral.

Tampoco se duda que si BERMEA no levanta y RAÚL logra afianzarse, éste pueda recibir la estafeta para tratar de recuperar la plaza.

Así de truculenta es la política y los actores deberían saberlo. El asunto es que con lo que tenga el panismo a su alcance tratara de descarrilar la Cuarta Transformación (4T).

RULETA

Era de esperar que los partidos coaligados -PAN, PRI, PRD-, festinaran la decisión del INE de suspender la trasmisión íntegra de las mañaneras, a partir del cuatro de abril, por considerar que el presidente, AMLO, hace propaganda política y actúa en contra de los opositores.

Creemos que antes de aplicar la censura, el INE tendría que precisar en qué se está violando la ley y, si fuera el caso, actuar en consecuencia. El problema es que no se explica eso de parte del consejero presidente, LORENZO CÓRDAVA VIANELLO.

Su actitud viene a reforzar lo que señalan algunas voces en el sentido de que LORENZO y compañía son parte de un grupo político que tiene por meta central no solo acotar a LÓPEZ OBRADOR sino sacarlo del gobierno.

Grave que los jerarcas del INE se quieran pasar de vivos y que maniobren para que los “opositores” hagan de las suyas.

Reprobable que el plan sea dejar la cancha abierta a los “malandros” electorales, similar a lo realizado en las elecciones de Coahuila e Hidalgo.

Increíble pero cierto: el PRI, PAN y PRD se erigen en garantes del proceso electoral y dan su aval absoluto al INE. Y dado su historial lo único que generan es mayor desconfianza en tanto que los ciudadanos saben de lo que son capaces para “ganar”.