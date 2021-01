El Cachorro y los destapes

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Jaime Luis Soto.-

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Semana decisiva para el PAN estatal que dirige LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN –al que le gusta que le digan CACHORRO- pues, como dicen en el rancho, se comenzará a desgranar la mazorca y a conocerse quienes serán las y los aspirantes a las alcaldías y diputaciones, tanto federales como locales.

Por supuesto, este fin de semana se volvió “trending topic” en las redes sociales, al menos en la zona centro del Estado, la versión de que ya es casi un hecho que el exalcalde de Victoria OSCAR ALMARAZ será el candidato –externo– del PAN para la diputación federal del Quinto Distrito.

Todo indica que ALMARAZ decidió aceptar la invitación del PAN y volver a la arena política. Buzos caperuzos: Si el exalcalde vuelve a demostrar en las urnas su poderío su futuro puede ser muy, halagador.

Y muy cierto: En el nuevo escenario político-electoral se votará más por la persona que por el partido. Esa fue una de las razones por las que el PAN volteó a ver a ALMARAZ.

Asimismo, por lo que reveló EL CACHORRO que en Victoria, Nuevo Laredo y Matamoros su partido postulará a mujeres, queda claro que las candidatas serán PILAR GÓMEZ, YALHEEL ABDALA e IVETT BERMEA.

En el caso de PILAR, hay que reconocer que está haciendo buena chamba y la Capital tamaulipeca luce hoy un nuevo rostro, más positivo gracias a que se eficientó el servicio de recolección de basura y se está atendiendo al máximo el programa de bacheo.

Todos los días PILAR recorre las colonias y ejidos de Victoria. En pocos meses ha logrado ganarse la aprobación de las y los victorenses.

Mientras que en Nuevo Laredo, el excelente trabajo que ha hecho el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR seguramente beneficiará a la buena imagen del partido que lo postuló para tal cargo en dos ocasiones consecutivas. En ese municipio el PAN es el más fuerte por lo que YAHLEEL tendrá eso a su favor de ser la candidata local.

Además de que también se da por hecho de que RIVAS CUÉLLAR será el candidato a la diputación federal por el Primer Distrito gracias a que hoy es considerado el mejor alcalde de Tamaulipas.

En Madero todo está listo para que el empresario JAIME TURRUBIATES sea “destapado” –valga la expresión– como el candidato del PAN para la alcaldía y tendrá el gran reto de ganarle a Morena, hoy en manos de ADRIÁN OSEGUERA KERNION.

Ahí, en la Urbe Petrolera, los panistas están conformando un poderoso bloque para ganar. TURRUBIATES, quien ya fue alcalde, esta ante el reto de su vida y todo parece indicar que no quiere desperdiciar esta gran oportunidad de volver a dirigir los destinos del municipio maderense.

Se espera que este lunes comience a correrse el telón en el bunker panista del 22 Berriozábal. Según EL CACHORRO, hay confianza en el interior del PAN de que los candidatos que postulen ganarán.

RUMBO A OTRA CUARENTENA

El fin de semana el Comité Estatal de Salud decidió aplicar más restricciones para frenar los contagios de covid-19 que sigue batiendo sus propios records, y como ya es del dominio público el alarmante aumento de casos positivos son consecuencias de las reuniones, pachangas y ágapes decembrinos. Se les advirtió, pero muchos no entendieron…

Hay inconformidad por el cierre de diversas actividades no esenciales. Cierto, con las disposiciones no se va a erradicar como por arte de magia los contagios de coronavirus pero surge la pregunta: ¿Por qué muchas familias no entendieron que no debían hacer reuniones masivas…?

Aguas. Si hoy volvieron algunas restricciones que se habían levantado y después del 31 de enero siguen aumentando los casos podría regresar a la cuarentena: Cerrar todo y que todo mundo se quede en casa.

Nadie quiere que vuelva la cuarentena. Pero volverá si muchos siguen tercos en no cumplir con las medidas sanitarias preventivas…

Recordemos que la vacuna no erradicará el virus y no significa que quien la reciba nunca se contagiará. Mientras le toca vacunarse cuídese mucho, y después de ello siga cuidándose por el bien de todas y todos…

CONVOCA SECCIÓN 30 A PARTICIPAR PARA PLIEGO NACIONAL

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ hizo un llamado a las y los trabajadores de la educación en Tamaulipas, para que participen con sus inquietudes en la tercera consulta para construir el Pliego Nacional de Demandas 2021, la cual se realizará de 18 de enero al primero de febrero.

GUEVARA VÁZQUEZ destacó que a través de este ejercicio impulsado desde el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, por el líder ALFONSO CEPEDA SALAS, brinda la oportunidad de que a través de las opiniones de todas y todos, se engrandezca el área laboral, se fortalezcan las conquistas sindicales como son el tema de prestaciones, certeza laboral, seguridad social y salarial, entre otras.

Dijo que de forma transparente y democrática, el líder magisterial ALFONSO CEPEDA, está ofreciendo nuevos tiempos, donde la participación y las opiniones de las maestras, maestros y en general de las y los trabajadores de la educación es importante y es tomada en cuenta, tal como se ha reflejado en anteriores consultas.

