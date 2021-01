Electricista ayuda a mujer de 72 años reconstruyendo su casa

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un electricista de nombre John Kinney, quien radica en Massachusetts, Estados Unidos, recientemente le llamaron para trabajar para una mujer de 72 años quien tenía un problema eléctrico en su casa.

Al llegar al domicilio de Gloria Scott, John se dio cuenta que adicional al problema eléctrico la casa de la señora tenía varios inconvenientes con la infraestructura, ya que la mayoría de las luces no prendían, el techo se estaba desmoronando, la cañería no funcionaba adecuadamente, no tenía agua potable, entre muchos otros inconvenientes.

John al ver la situación decidió ayudar a Gloria, quien además tiene problemas económicos puesto que no tiene familiares quienes la puedan asistir y solamente vive de su pensión que no es suficiente para cubrir todas sus necesidades.

Empezó a trabajar en otras áreas de la casa y junto con la ayuda de varios voluntarios repararon lo más inminente que veían en la casa de Gloria.

La casa aún tenía muchos problemas de infraestructura, por lo que John decidió organizar una campaña para recaudar fondos y poder conseguir herramientas y materiales que les ayudarían a mejorar la casa de la señora.

Es así que logró conseguir personal profesional para que le ayuden con trabajo voluntario y transformar la casa arreglando los problemas de cableado eléctrico, sistema sanitario, remodelar el techo, tumbado, jardín, pintar las paredes, etc.

Logró recaudar más de $110.000 USD y muchas personas se han sumado a la iniciativa de apoyo para la casa de Gloria y crearon una página en Facebook llamada ‘Gloria’s Gladiators’ (Los gladiadores de Gloria) donde publican los avances en la remodelación de la casa.

La historia se dio a conocer aún más llegando a tener más de 14.600 miembros en el grupo de Facebook donde la comunidad se ha sumado tanto económicamente como donando comida casera para los voluntarios y generando conciencia del apoyo hacia las personas necesitadas.

Gloria se mostró eternamente agradecida por la ayuda que recibe de miles de personas y especialmente con John por su nobleza y apoyo incondicional para restaurar su casa.

