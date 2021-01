Élite y militancia partidista

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo.-

El viernes disfruté un conversatorio por YouTube. Me hizo recordar mi vida académica, mi trabajo de investigación, y mi participación en la Red Nacional de la Calidad de la Democracia en México. Fue mi primera aproximación a este mundo, después de que me jubile como docente e investigador. Siempre escuchar a expertos no induce a la reflexión y a contemplar los escenarios políticos bajo ópticas diferentes. Nos enriquecen.

Fue estimulante escuchar la postura, comentarios y reflexiones de María Margarita Argüelles Gómez, Irma Méndez de Hoyos, Elio R. Masferrer, Ernesto Casas Cárdenas y la moderación de Laura Collin Harguindeguy, todos doctores y expertos en elecciones y democracia. Fueron dos rondas y una final, de conclusiones o de reafirmar la postura que manejaron en el transcurso del conversatorio.

ÉLITES PARTIDISTAS

Reflexionaron sobre las elites y la militancia partidista. Hicieron notar como, ante la proximidad de las elecciones, se puede vislumbrar en el caso del PRI y del PAN que son las elites las que deciden las candidaturas. Siempre ha sido así, al grado que al PRI se le llegó a acusar que tenía secuestrada a su militancia y que esta, por lo regular, solo era utilizada para pegar propaganda, llenar las plazas mediante los acarreos y organizar la casa amiga el día de la elección. Por eso, por olvidarse de la militancia, es como el PRI se encaminó a su derrota y gradual desintegración.

La mejor evidencia de cómo funcionan están elites lo estamos viendo en Tamaulipas. Cecilia del Alto, la titular de Obras Públicas, ha sido señalada como potencial candidata a una diputación. Al ser entrevistada, por esta circunstancia, su explicación fue sencilla: que ella ira a donde la mande o ponga el Gobernador. Así de fácil… así es como funciona la elite y sus subordinados. El líder de la elite decide por todos.

LA MILITANCIA PARTIDISTA

No hay forma de negar que el PRI, como el PAN, han sido partidos de elites, que olvidan a la base militante. ¿Qué partido, de los que actualmente existen en México, respeta y hace valer la decisión de la base militante? La propuesta fue Morena porque, en un principio, para elegir a un candidato participaban todos, incluso, llegó a utilizarse como método de selección la “tómbola”. En otras palabras, la elite ni las manos metían. ¿Sera cierto?

Eso fue, sin la menor duda, en la elección anterior. Pero ahora, el método que funciona es el de las encuestas: que nadie sabe quién o cómo se hacen, pero que Mario Delgado explicó que dentro del partido hay un área dedicada exclusivamente a su realización. Y, aquí si, por los resultados en diversos estados y sus protestas, da la impresión de que las encuestas son con dedicatorias. Así perdió Ricardo Monreal la candidatura a la CDMX y en la negociación pescó la senaduría y el liderazgo legislativo.

El PRAGMATISMO PARTIDISTA

Interesante la postura de Ernesto Casas sobre el pragmatismo de los partidos políticos, que se olvidan de la ideología y los valores políticos con tal de obtener poder político. Que es necesario que haya coaliciones, puesto que de esa manera es posible que la lucha política tome cauces de mayor intensidad. Mas cuando, no se puede negar lo que está sucediendo: que el Poder Ejecutivo, en este caso AMLO, está regresando al esquema del ejercicio del poder del PRI, el Presidente poderoso, onmipresente, que diría Mario Vargas Llosa, encarna una dictadura perfecta.

Interesante la postura de Elio R. Masferrer: que la coalición PAN y PRI terminara por aniquilarnos, porque no sabrán con precisión su peso real; en cambio, alabo la actitud de Dante Delgado, el propietario del Movimiento Ciudadano, considerando que al final del proceso electoral del 2021 quedara con mayor peso político. Pronóstico o hipótesis que el siete de julio se prueba o se rechaza. Hablarán los resultados electorales.

PROPUESTA DE ERNESTO

Es necesario repensar el modelo de representatividad. Efectivamente, de siempre, diputados y senadores no han respondido a los intereses de la población, pero si del Poder Ejecutivo. Lo observamos, vaya pues, con lo que sucede hoy en día: diputados y senadores morenistas están, todos días, atentos a las peticiones, instrucciones u órdenes del Poder Ejecutivo.