Evacuan Capitolio por ‘amenaza de seguridad externa’

En Washington D. C., el Capitolio de los Estados Unidos ha sido cerrado, y la Policía emitió una advertencia sobre una “amenaza de seguridad externa” instando a la gente a mantenerse alejada del lugar.

La policía afirmó que todos los edificios dentro del complejo del Capitolio: amenaza externa de seguridad, no se permite la entrada o salida, manténganse alejados de las ventanas y puertas exteriores. Si están fuera, busquen refugio.

Fue reportado por algunos testigos humo saliendo en las cercanías de la sede legislativa.

Personas que participaban en un ensayo para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden fueron evacuadas del Ala Oeste del Capitolio por orden de los oficiales de seguridad después de que se registrara un incendio en un campamento de personas sin hogar.

El Departamento de Bomberos declaró que el incendio se había producido en una calle cercana, pero que se extinguió rápidamente. «Esto explica el humo que muchos han visto», aseguraron.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY

— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021