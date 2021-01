Gerardo, Carmen, Ivett… arrancamos…

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Lo que sucede en el Congreso de Tamaulipas no se queda en el Congreso. Sin duda esa es, la antítesis de la divertida frase que se dice sobre las aventuras en Las Vegas Nevada, tema que por cierto, nunca se cumple.

El caso es que desde la Cámara de Diputados en la entidad, ya vimos como se van a comportar los partidos, el PAN, el MC y el PRI muy institucionales mientras que el resto, fieles a la causa del Movimiento de Regeneración Nacional, como gusta, a la oposición conveniente, de berrinchitos y ausencias.

Lo decimos porque siempre sucede entre las bancadas que tienen una doble función, donde localmente son oposición se mueren en argumentos rudos, gritos y vacíos, pero cuando se trata de apoyar, en el caso de lo federal, igual, pero en sentido contrario y la devoción no tiene límites.

Así que tranquilos, que los gritos no dan votos, sino el trabajo en territorio. Como buenos expriistas, si es que lo fueron lo debería de saber, pero si no, el nivel del debate, muchas veces se queda solamente en la bravata y el elogio de club, en corto y no necesariamente dan los suficiente para hacer la diferencia.

¿Y por qué no fueron algunos Ulises, Carmen, Leticia, Eliud, Esther? Porque ellos son “los buenos” y todos los restantes en el poder, en el caso local son “los malos”, así de preescolar el debate exhibido. Rigo, llegó tarde y si acaso se salvan Susana Juárez y Guillermina Medina, quienes por motivos de salud pudieron desatender este mandato.

1.- En temas que nos deben importar a todos, es que la Sexagésima Cuarta Legislatura, inscribió en letras doradas, en el muro de honor del Recinto la leyenda: “Reconocimiento del pueblo de Tamaulipas al personal médico y de salud, por su heroica labor y en memoria de quienes perdieron su vida en el difícil reto histórico que generó la contingencia sanitaria del covid-19”.

2.- Bien por la legislatura que encabeza el diputado Gerardo Peña Flores quien fue anfitrión del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del titular del poder judicial magistrado Horacio Ortiz Renán.

El titular de la Junta de Coordinación Política y el gobernador de Tamaulipas, procedieron a la develación de las letras doradas junto a la Secretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa.

3.- Así les reflexiones durante el inició el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio Constitucional, donde se convocó a la unidad y al trabajo permanente.

En el evento la diputada Ivett Bermea Vázquez, presidenta de la Mesa Directiva, reconoció al titular del poder Ejecutivo, porque a pesar de las restricciones, los obstáculos y esta nueva realidad, Tamaulipas tiene una estructura que trabaja armónicamente bajo su gran liderazgo.

Y como estamos en pleno proceso electoral, ya nos imaginamos, cuál será la tónica de los grupos políticos de la entidad.

Mañana veremos concretamente el caso de Oscar Almaraz Smer y su llegada al Partido Acción Nacional, solamente les adelantamos que como reza Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol de Victoria.

Y toca acudir al sur de Tamaulipas para ver si los cuadros cuelgan de las paredes. Si se cambiaron los nombres, los números a favor o en contra en la Altamira de Alma Laura Amparan, en Tampico de Jesús Nader y en el Madero de Adrián Ferragamo.

Por cierto, bien por todos los municipios que han mantenido enormes descuentos en el pago del impuesto predial, y donde destaca Matamoros con Mario López y Tampico donde hay coincidencia sobre la respuesta de la ciudadanía.

Vamos a revisar Altamira particularmente donde bien por la alcaldesa Alma Laura Amparan y el Sistema DIF, donde tienen como sello el respaldo a los sectores más vulnerables de la sociedad y en este contexto hicieron posible una menor más fuera atendida del problema de labio leporino.

La bebita fue canalizada con la doctora Ogarita Ramírez Silva, con quien suman decenas de atenciones en favor de la salud.

Del cuarto piso.- Y a Nuevo Laredo nadie lo detiene, como bien dice Enrique Rivas. “Si bien es cierto, con la pandemia se detuvo la llegada de inversiones y otras incluso se postergaron, como es Smart y HEB que son dos casos que damos seguimiento. Son dos importantes inversiones que siguen en pie aquí en Nuevo Laredo, la intención es terminar de cerrar los tratos y dar a conocer cuándo poner la primera piedra”.

NOSTRA POLÍTICA: Siempre que el Presidente afirma que se jubilará, nunca hay que perder de vista su “magia”. Vigilemos sus manos que son, seguramente mucho más rápidas que la vista de la mayoría de los mexicanos.

