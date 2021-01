Publicación de expediente no afecta relación con EU: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que la publicación del expediente del caso del general Salvador Cienfuegos no afecta la relación con Estados Unidos.

López Obrador dijo que son buenas las relaciones con los gobiernos estadounidense actual y entrante de Estados Unidos, tras la polémica exoneración de cargos al exsecretario de Defensa mexicano.

El mandatario señaló que hay bastante comprensión de parte del Gobierno estadounidense sobre este asunto, saben que no se puede poner entredicho la credibilidad de un gobierno, ellos tampoco aceptarían eso y nosotros tampoco.

Indicó que no es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad sin sustento y que su gobierno se quede callado. Mencionó que si esto sucediera, su gobierno perdería autoridad y reiteró la importancia de la autoridad moral. Aseguró que su gobierno quedaría como encubridor ante los mexicanos y el mundo.

Señaló que no se puede fabricar delitos a nadie, de modo que lo que se hizo fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho, que tampoco se viola.

López Obrador agregó que un gobierno sin ética ni moral no es nada, no tiene ningún valor ni fortaleza. Añadió que lo se hizo fue dar a conocer el expediente del general Cienfuegos para que se supiera sin esconder nada, que no hay elementos y que se fabricaron los delitos, independientemente de quién sea la persona y se trate.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que el Gobierno de Estados Unidos ha entendido e insistió en que se actuó correctamente y la decisión de México no afectará las relaciones con Estados Unidos.

Mencionó que el expediente en redes, para que todos puedan analizarlo y tener un criterio, sino lo damos a conocer, entonces, se produce la sospecha.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer lo que llamó “la versión pública del expediente completo” del caso Salvador Cienfuegos con el que determinó no ejercer acción penal en su contra.

Es un expediente que consta de 2 tomos, divididos en 21 partes y con más de 53 anexos. Una investigación minuciosa que se habría llevado a cabo en los últimos meses, a partir del material entregado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La carpeta de investigación fue iniciada por la SEIDO, el 3 de noviembre de 2020, por delitos relacionados con delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El documento, en su mayoría, está testado, cubierto con tinta negra, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y en cumplimiento al nuevo sistema penal acusatorio, que obliga a las autoridades a proteger la presunción de inocencia. Pese a esto, en la página 65 del Tomo 1, parte 10, es visible el nombre: Salvador Cienfuegos Zepeda.

