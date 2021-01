Bajan casos, pero suben decesos por covid; hoy 40

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En su reporte covid-19 de este martes, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa hizo un llamado a la responsabilidad social para atender las medidas preventivas y poder disminuir el número de contagios, la ocupación hospitalaria y la carga de trabajo del personal que se encuentra en primera línea de atención a la pandemia.

“Quedarse en casa el mayor tiempo posible, utilizar el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia son las formas más efectivas de protegernos todos” subrayó.

Informó que durante las últimas 24 horas se agregaron 116 contagios y 40 defunciones que en total suman 44,506 positivos acumulados, de los cuales 37,393 se han recuperado y 3,642 han fallecido.

Molina Gamboa fue reiterativa en su llamado a evitar salidas innecesarias, no exponer a niños ni adultos mayores en la calle, mantener el control de enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión o diabetes, ventilar todas las áreas de la casa, no saludar de mano, abrazo o beso y toser o estornudar en el ángulo interno del brazo.