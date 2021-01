Biden nominará a mujer transgénero a alto cargo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, anunció que nominará a Rachel Levine como subsecretaria de Salud, con lo que de ser confirmada por el Senado podría convertirse en la funcionaria federal de mayor rango abiertamente transgenéro en el país.

Traerá un liderazgo firme y una experiencia esencial para ayudar a la gente durante esta pandemia -independientemente de dónde vivan, la raza, la religión, la orientación sexual, la identidad de género o discapacidad- y atender las necesidades de salud pública en nuestro país en este momento decisivo y más allá”, dijo Biden en un comunicado.

Subrayó que Levine es una elección histórica y profundamente calificada para ayudar a su Administración en los esfuerzos de salud.

Hasta ahora Levine ha ejercido como secretaria de Sanidad en Pensilvania, donde ha dirigido la respuesta de ese estado a la pandemia, pese a que ha recibido numerosos ataques tránsfobos.

Realmente ha sido un honor servir al pueblo de Pensilvania bajo el liderazgo del gobernador Tom Wolf. Es un líder tremendo con una visión increíble para Pensilvania y ha sido un punto culminante de mi carrera servir en su administración”, destacó Rachel Levine al conocer su designación.

El equipo de transición de Biden destacó que esta pediatra, que fue designada por el gobernador de Pensilvania, el demócrata Tom Wolf, como secretaria de Sanidad estatal en funciones en 2017, fue confirmada tres veces por el Senado de ese estado, controlado por los republicanos.

De ser confirmada por la Cámara Alta del país, Levine trabajará a las órdenes del nominado por Biden para dirigir la cartera de Sanidad y Servicios Humanos (HHS, en inglés), el latino Xavier Becerra, y tendrá que supervisar oficinas y programas de este departamento, diez sucursales regionales y el despacho del Cirujano General, entre otros.

Biden está marcando un cambio de tono respecto al Gobierno de Donald Trump en lo que respecta a la inclusión de personas transgénero, a las que ha hecho referencia en sus discursos.

Graduada en Harvard y en la Escuela Médica Tulane, Levine es presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y de Territorios, y profesora de Pediatría y Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Ha escrito en el pasado sobre la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, la marihuana con fines médicos, medicina para adolescentes y para LGTBQ y desórdenes alimentarios.

President-elect Biden has nominated Dr. Levine to serve as Assistant HHS Secretary. A deeply experienced public servant and public health expert, she is poised to become the first openly transgender federal official to be confirmed by the U.S. Senate.https://t.co/REmjFd98Hl

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 19, 2021