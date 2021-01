Choque de 140 vehículos por nevadas en Japón

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este martes las fuertes nevadas que afectaron al norte y noreste de Japón causaron un accidente por colisión en el que se vieron afectados unos 140 vehículos y en el que al menos una persona perdió la vida.

La colisión se produjo en torno al mediodía en la autopista de Tohoku, a la altura de la ciudad de Osaki (noreste), donde la nieve provocó un choque múltiple en el que se vieron afectadas en torno a 200 personas, entre conductores y pasajeros, según cifras facilitadas por los servicios de emergencia.

Un medio local de información señaló que un varón sexagenario falleció y otras diez personas fueron hospitalizadas, dos en estado grave, mientras los equipos de rescate siguen moviendo los vehículos para despejar la zona.

Los vendavales y ventiscas podrían haber contribuido al accidente, dado que la visibilidad en la zona era pobre en el momento del siniestro, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Una imagen tomada desde un helicóptero mostró un conjunto de vehículos y camiones atravesados a la cabeza del embotellamiento (uno de los lugares del accidente) y los equipos de rescate trabajando.

El Gobierno de Osaki repartieron agua, alimentos, mantas y otros enseres higiénicos a los conductores y pasajeros de los vehículos que quedaron atascados debido a la colisión.

La agencia advirtió de que en las próximas horas se pueden producir acumulaciones considerables de nieve, hielo en las carreteras y aludes en las regiones de Hokkaido (norte), Tohoku (noreste) y Hokuriku, en la costa occidental del país.

Se pronosticó que podrían acumularse hasta 50 centímetros en dichas regiones hasta la mañana del miércoles.

Las malas condiciones del clima llevaron a la compañía ferroviaria East Japan Railway (JR East) a suspender algunos de sus servicios de tren de alta velocidad en la zona norte y noreste del archipiélago.

Heavy snowfall led to a 134-vehicle pileup on an expressway in Japan, killing one man and injuring at least a dozen pic.twitter.com/Pf5YyexFgx

— TRT World (@trtworld) January 19, 2021