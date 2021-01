Jugadora con talento

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Arnulfo Mata Huerta.-

Guadalupe Mendoza, quien es ampliamente conocida como Lupita, siempre ha sido una jugadora de mucha entrega y talento que se inició en el deporte de la “pelota blanda” con “Atrevidas de Caballeros”, novena que dirige el profesor Leonel Collazo, quien fue el que la reclutó por que le vio entusiasmo y talento.

Conociendo a Lupita, que además es una entusiasta madre de familia, apoya el programa de Ligas Pequeñas porque su hijo el “Cachorro” Castillo ya es un peloterito con más experiencia en el beisbol.

A continuación, este reportero de El Diario de Ciudad Victoria le hizo un breve cuestionamiento que Lupita amablemente contestó de la siguiente manera, he aquí las preguntas y respuestas.

Lupita, ¿Cómo se inicia en el softbol?

“Desde niña siempre me apasionó el beisbol, pero no tuve el apoyo de mis padres para practicarlo. Un día cuando llevaba a practicar a mi hijo, el ‘profe’ Collazo me invitó a su equipo ‘Atrevidas de Caballeros’ en el cual empecé mi trayectoria en el softbol”.

¿Qué le hizo pensar que jugar este deporte le daría la oportunidad de conocer más amistades?

“Que conforme a mi manera de jugar me estaría ganando las amistades, las cuales me abrirían las puertas de sus equipos”.

¿Cuál es la posición que más le gusta?

“Fildeo central y cátcher”

¿Considera que este deporte le ha causado satisfacción?

“Si”

¿En qué aspecto Lupita?

“Que este deporte me ha abierto muchas puertas y me ha dejado grandes amistades”.

¿Tiene el apoyo de su familia?

“Si, cuento con el apoyo de mi esposo e hijo”.

¿Cómo ha sentido la pandemia que ha paralizado el torneo de softbol?

“Me he sentido desesperada, ya que era mi pasatiempo en donde me olvidaba de todos mis problemas”.

¿Qué espera al terminar este problema?

“Poder regresar a la que más me gusta hacer y volver a pisar un campo de softbol”

¿Siente amor por el softbol?

“Por supuesto que si”

Finalmente, ¿Qué mensaje le puede enviar a las madres de familia para jugar softbol sin importar la edad?

“El mensaje que les quiero dar es que todas las mujeres debemos de fijarnos en algún hobby que nos saque de nuestras rutinas diarias sin importar la edad, lo que importa es la pasión por el deporte o cualquier actividad y lo más bonito de esto, es si cuentas con el apoyo de tu esposo. Y quiero decir que no hay cosa más bonita que dejar una huella en esta vida y no hay mejor huella que dejar a nuestros hijos y nietos un hermoso deporte como lo es el softbol y beisbol”, dijo para terminar la entrevista Lupita Mendoza a quien también se le conoce como “La Gacela”.