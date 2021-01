“No creo que le vaya bien”: Mario Delgado sobre Anaya

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de que Ricardo Anaya Cortés, expresidente nacional del PAN se destapó por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, el líder nacional de Morena, Mario Delgado señaló que se enfrentará a un reto difícil.

“El pueblo ya cambió, ya despertó y no creo que le vaya muy bien”, afirmó el morenista.

Respecto al rechazo del expresidente panista a la diputación plurinominal que le ofreció el blanquiazul, el presidente nacional de Morena señaló que tomó esa decisión porque “ya no existen los moches” en la Cámara de Diputados.

“No le auguro buena expectativa; de entrada, no sé si ya se enteró que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados. De ahí él fue uno de los promotores y ésa es la verdadera razón por la cual no quiere participar, por eso ya no quiere ser diputado”, dijo Delgado en conferencia de prensa.

Ricardo Anaya buscará la presidencia en 2024; rechaza diputación plurinominal del PAN https://t.co/0lFl3odQW3 pic.twitter.com/Iv5KV6jAMD — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 18, 2021

Con información de: radioformula.com