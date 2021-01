Pide su salida

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (Notimex)

El video de la fiesta en el que aparece Jonathan Rodríguez con ropa de concentración ha acelerado el desenlace de una novela que había comenzado a escribirse a mediados del año pasado: la presión del delantero uruguayo para mejorar su contrato o bien salir de Cruz Azul.

Desde mayo de 2020, a través de su entorno, Rodríguez ha filtrado el supuesto interés de clubes como el Cagliari de la Serie A y el PSV de la Eredivisie, aunque a La Noria nunca llegó una oferta formal desde Italia u Holanda.

Descontento con algunas condiciones económicas de su contrato, al saberse por debajo de los exhorbitantes sueldos del argentino Milton Caraglio (115 mil USD mensuales), hoy jugador del Atlas, y su compatriota, Pablo Ceppelini (80 mil USD mensuales), quien ni siquiera sale a la banca, el ‘Cabecita’ ha buscado la manera de mejorar su salario o bien de regresar al futbol europeo, pero fuentes con conocimiento de la situación entre el club y el jugador aseguran a ESPN que Rodríguez ha aceptado la propuesta económica del Shenzhen FC para emigrar al futbol chino en este mercado invernal, es decir, cuanto antes.

“Pero una cosa es que quiera irse o acepte las condiciones que le proponga algún equipo, pero otra cosa muy distinta es que Cruz Azul acepte la oferta económica del club chino o cualquier otro cuando está muy por debajo de lo que la institución espera recuperar por el ‘Cabecita’”, explicó una fuente.

Estas condiciones económicas son simples. De acuerdo con fuentes consultadas, la administración anterior, bajo el mando de Guillermo Álvarez Cuevas, pagó 13 millones de dólares por Jonathan Rodríguez a Santos Laguna en diciembre de 2018, razón por la que la institución considera al Cabecita como un activo del club y no espera recibir menos de diez millones USD por él.

La primera oferta del Shenzhen llegó a La Noria en diciembre pasado por cuatro millones de dólares, y en las últimas horas el club chino la incrementó a seis millones de billetes verdes, pero está lejos de lo que Cruz Azul espera recuperar por el actual campeón de goleo de la Liga MX.

Como sea, en el equipo de La Noria están conscientes de que Rodríguez ya no está a gusto, como lo muestra su rendimiento en la cancha, con apenas un gol en los últimos ocho partidos oficiales de Cruz Azul (ida de los Cuartos de Final ante Tigres), pues se fue en blanco en los últimos dos duelos de la fase regular del torneo anterior, en tres de los cuatro juegos de Liguilla y los dos primeros de este torneo.

También, su comportamiento fuera del terreno de juego, como la fiesta a la que asistió con ropa de concentración, y el hecho de que no jugara ante LAFC en diciembre pasado por los cuartos de final de la Concachampions por una supuesta sobrecarga muscular, de la que el jugador se quejaba pero el cuerpo médico no halló indicios, o previo al duelo ante Puebla de este sábado, cuando el técnico Juan Reynoso mencionó que Rodríguez fue a la banca por haber entrenado apenas uno o dos días al parejo del equipo, son razones que denotan que el uruguayo ya no desea continuar en La Noria.

Mientras se define su futuro, en el club cementero tienen claro que el Cabecita ya no tiene la cabeza en Cruz Azul.

TENDRÁ SANCIÓN DEPORTIVA Y ECONÓMICA

Fuentes consultadas también confirmaron a ESPN que Jonathan Rodríguez tendrá una fuerte sanción económica y otra deportiva, pero esto será comunicado primero al jugador y su representante, una vez que este martes o miércoles la directiva y cuerpo técnico entrevisten al delantero uruguayo.

La sanción podría ser incluso de un mes de su sueldo, al tiempo que la decisión sobre el castigo deportivo dependerá del entrenador Juan Reynoso, previa consulta con el presidente ejecutivo Álvaro Dávila y el director deportivo Jaime Ordiales.