Se quema al morder fuegos artificiales, pensó que eran dulces

Una mujer sufrió graves quemaduras cuando mordió unos fuegos artificiales creyendo que eran dulces.

Lisa Boothroyd de Reino Unido compró unos fuegos artificiales llamados ‘Fun Snaps’, creyendo que eran caramelos, pues el producto estaba a un lado de la sección de las golosinas.

Según información de The Sun, Lisa quiso comer los fuegos artificiales al llegar a su casa y fue cuando explotaron en su boca.

La explosión le provocó numerosas quemaduras en labios, encías, así como un diente roto.

La mujer cuenta que casi durante un mes no pudo comer ni dormir, y estuvo tomando analgésicos para soportar el dolor.

«No puedo dejar de pensar en lo que podría haber pasado si se los hubiera dado a un niño, le podría haber explotado la boca», declaró la mujer.

Después del incidente, el personal de la tienda donde la mujer compró los fuegos artificiales aseguró que quitarían el producto de la sección donde estaba.

