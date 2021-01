Trump publica en redes mensaje de despedida

Donald Trump publicó un mensaje de despedida a través de las redes sociales en su último día completo como presidente de los Estados Unidos.

“Hace cuatro años, lanzamos un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país, renovar su espíritu y restaurar la lealtad de este gobierno a sus ciudadanos. Hicimos lo que vinimos a hacer aquí, y mucho más», se lee en un tuit en la cuenta de la Casa Blanca.

Destacó que se siente «orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha comenzado nuevas guerras».

"Four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens.

We did what we came here to do—and so much more."

President Trump's Farewell Address: https://t.co/bW2jFTngy5

— The White House (@WhiteHouse) January 19, 2021