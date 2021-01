Biden frenará la construcción del muro fronterizo con México 

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles sus primeras órdenes ejecutivas desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Entre las órdenes que firmó se encuentra frenar la construcción del muro fronterizo con México y reintegrarse al acuerdo de París.

Detuvo el proceso que Donald Trump inició oficialmente en julio del año pasado para sacar a Washington de la OMS, organismo al que también dejó de ayudar económicamente, lo que supuso un gran obstáculo porque Estados Unidos era su mayor donante.

Se encuentran entre las demás órdenes el uso obligatorio del cubrebocas en instalaciones federales y derogar las restricciones de viaje de Trump de varios musulmanes.

Joe Biden afirmó que su antecesor, Donald Trump, le ha dejado “una carta muy generosa” antes de dejar la Casa Blanca, pero decidió no revelar el contenido por respeto.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente estadounidense afirmó que no hablará del contenido de la carta hasta que hable sobre ello con Trump, quien no asistió hoy a su ceremonia de investidura.

BREAKING: President Biden: "We're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today." pic.twitter.com/DfOqDr0l7K

— MSNBC (@MSNBC) January 20, 2021